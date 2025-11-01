Испугались не на шутку. В России экстренно скупают отечественное ПО на фоне 22-процентного НДС. А налога никакого нет

В России очень быстро вырос спрос на отечественное программное обеспечение. Покупатели стремятся успеть купить необходимое ПО, пока страна не перешла на 22-процентный НДС. Вот только российские программы НДС не коснется – для них он останется нулевым.

Нехватки клиентов нет

Разработчики отечественного ПО начали фиксировать очень быстрый рост спроса на свои программы. Как пишет РБК, он возник на фоне приближающегося увеличения НДС сразу на 2 процентных пункта – с нынешних 20% до 22%.

Для разработчиков ПО этот налог годами составлял 0%, и лишь в сентябре 2025 г. власти страны внесли в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, эту льготу отменяющие. Таким образом, для ИТ-компаний, основной бизнес которых – это создание программ, НДС вырос бы с 0% сразу до 22%.

Разработчики отреагировали на это моментально, заранее запланировав рост цен на свой софт. Не исключено, что дополнительная переплата не входит в планы их клиентов, вследствие чего они и решили закупить необходимое программное обеспечение заранее.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Риск удорожания российского ПО после 1 января 2026 года по-прежнему сохраняется

На повышенный интерес к суверенному ПО РБК указал основатель и генеральный директор инженерной и ИT-компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. «Многие заказчики сейчас кинулись покупать программное обеспечение, которое со следующего года подорожает. Заранее готовятся, насколько это возможно», – сказал он.

Спрос без причины

По словам Алексея Бельского, значительная часть тех, кто желает оперативно купить российское ПО, пока цены на него не выросли, такой возможности не имеет «потому что экономика плановая». Он также добавил, что некоторые частные компании настолько хотели закупить ПО до роста цен, что отказались ради этого от закупки чего-то другого.

Вот только если стихийный повышенный спрос на российское ПО действительно связан только с грядущим повышением НДС, который должен повлечь рост цен, то, выходит, причин у него, выходит, нет. В октябре 2025 г. отраслевые ассоциации направили властям обращение с просьбой не отбирать у разработчиков ПО нулевой НДС.

Как сообщал CNews, государство оказалось не против сохранения такой льготы. В конце октября 2025 г. в Telegram-канале Минцифры России появилось сообщение, что на суверенное ПО в России НДС распространяться не будет.

Таким образом, новый 22-процентный налог получат все, кроме разработчиков программного обеспечения.

Или причина есть?

Отраслевые ассоциации добились лишь отмены увеличения НДС. Однако российские власти все же лишили отечественную ИТ-отрасль ряда льгот, вследствие чего расходы ИТ-компаний, в том числе и разработчиков ПО, с очень высокой степенью вероятности вырастут.

Например, с 1 января 2026 г. ИТ-отрасль получит 15-процентный тариф страховых взносов, который сейчас составляет для нее всего 7,6%. Другими словами, он вырастет вдвое.

Бельский сообщил РБК, что даже если НДС для разработчиков ПО останется нулевым, их программы все равно подорожают, и именно из-за роста затрат ИТ-компаний на фоне увеличения страховых взносов.

Другие представители ИТ-отрасли разделяют мнение Алексея Бельского. «Ряд клиентов проявляет интерес к ускорению закупок ПО до вступления в силу изменений по НДС – сказал РБК коммерческий директор ИT-разработчика «Базис» Иван Ермаков. – Но это не массовое явление – скорее, взвешенное решение отдельных категорий заказчиков, например из банковского сектора. В то же время для ряда направлений, в том числе сервис-провайдеров, это неактуальный вопрос, поскольку они являются плательщиками НДС, и он может быть принят к зачету».

По его словам, около 25% клиентов «Базиса» намерены перенести часть своих закупок на 2025 г., пока изменения в законодательстве не вступили в силу. Управляющий партнер ГК «Корус Консалтинг» Анна Корчминская тоже констатировала РБК факт ускорения процессов закупки нового ПО и продления лицензий на старое в конце 2025 г. По ее словам это характерно для некоторых крупных компаний, но НДС – лишь одна из причин.

«Рынок отечественного ПО во многих нишах стал малоконкурентным, что снижает давление на цены и создает пространство для их роста. Еще одна причина – рост себестоимости разработки и владения продуктами, что вызовет рост цен на ИT-услуги, поэтому многие заказчики стараются зафиксировать условия заранее», – сказала РБК Анна Корчминская.

Она добавила также, что введение НДС для разработчиков ПО – это всего лишь вопрос времени. «Нулевая ставка, действовавшая для российского ПО, изначально задумывалась как временная льгота для поддержки отрасли», – подытожила Анна Корчминская.