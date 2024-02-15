«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX

Компания «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX. 650 сотрудников предприятия работают в системе с договорами и официальной корреспонденцией, первичными учетными и организационно-распорядительными документами, поручениями и служебными записками. Проект миграции реализовала компания «МайТэк», партнер Directum.

Сотрудники «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» начали работать в отечественной ECM/BPM-системе на базе российской ОС «Альт», совместимой с СУБД PostgreSQL, а также онлайн-редактором «Р7-Офис».

Команда специалистов «МайТэк» создала в Directum RX 3 отдельных типа и 6 видов договорных документов со своими карточками и набором полей, а также оптимизировала работу с входящими и исходящими документами, приказами и распоряжениями, первичными учетными документами, служебными записками, совещаниями, различными заявками и пр.

В системе актуализировали регламенты компании и создали более 150 вариантов этапов (с большим набором настроек, признаков, условий) для формирования гибких правил работы с документами. Также добавили возможность автоматической регистрации документов и их подписания УКЭП.

В результате проекта в новую систему перенесли и оптимизировали необходимую заказчику функциональность, мигрировали наиболее важные исторические данные – более 228 тыс. документов с сохранением связей и правами доступа.

Сегодня в Directum RX работают около 650 пользователей: они ежемесячно оформляют в системе от 5 до 7 тыс. документов и более 7 тыс. поручений.

Руководство «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» продолжит развивать бизнес-процессы компании на базе отечественной системы Directum RX. Планируется внедрить: интеллектуальные сервисы для обработки документов; комплекс решений для цифровизации межкорпоративного документооборота, в том числе «Финансовый архив»; конфиденциальное делопроизводство.

«МайТэк» (MT Group) – партнер компании Directum c 2010 г. C 2014 г. – генеральный партнер, центр сертифицированного обучения и сертифицированный партнер-разработчик. Также «МайТэк» – авторизированный партнер Astra Linux.

Directum – российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.