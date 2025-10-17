Разделы

Что такое Сакура PRO?

Сакура PRO — это российская ZERO-code платформа для создания любых бизнес-приложений и автоматизации бизнес-процессов любой сложности. Ключевая особенность — она позиционируется как полноценная зарубежным аналогам вроде Salesforce, ServiceNow или Mendix, HCL и многих других, но с акцентом на российский рынок и импортонезависимость.

  1. Цель: Создать «цифровую операционную систему» для среднего и крупного бизнеса в России, позволяющую быстро оцифровать процессы без привлечения больших команд программистов.
  2. Для кого: Бизнес-аналитики, product-менеджеры, руководители отделов — то есть люди, которые глубоко понимают бизнес-задачу, но не умеют писать код- гражданские программисты.
  3. Что можно делать:
  • Создавать сложные бизнес-приложения с собственной базой данных.
  • Автоматизировать workflows (согласования, заявки, процессы).
  • Строить дашборды и отчеты.
  • Интегрироваться с другими системами (1С, ERP, CRM) через API.

И многое другое, все ограничивается вашей фантазией

Почему это важно!

  1. Политика импортозамещения. На фоне ухода с рынка западных вендоров (Salesforce, ServiceNow) и общей необходимости снижать зависимость от иностранного ПО, появление зрелой отечественной платформы было встречено с большим энтузиазмом.
  2. Амбиции и масштаб. Сакура PRO— не стартап, а крупная и финансируемая компания. Они заявили о серьезных инвестициях в проект (сотни миллионов рублей) и амбициозных планах по захвату рынка.
  3. Фокус на безопасность. Учитывая профиль компании-разработчика, безопасность данных заявлена как одна из ключевых компетенций платформы «из коробки».
  4. Ранние успехи. Еще до публичного анонса платформа успешно использовалась в течение двух лет не только внутри самой компании, но и другими крупными заказчиками

Ключевые характеристики и особенности платформы

  • ZERO-Code: Визуальный конструктор для бизнес-пользователей и возможность написания собственного приложения для разработчиков в сложных сценариях.
  • Архитектура: Микросервисная архитектура, позволяющая масштабировать приложения.
  • Безопасность: Встроенные механизмы защиты данных, разграничения прав доступа, аудита действий.
  • Интеграции: Готовые коннекторы к популярным российским системам (, Контур.Диадок и др.) и поддержка REST API.
  • Установка: Доступна как облачная (SaaS), так и он-премис (on-premise) версия для установки на собственные серверы, что критично для госсектора и крупных компаний с строгими требованиями к безопасности.

Итог

Сакура PRO — это важный сигнал для российского ИТ-рынка. Она показывает, что:

  • ZERO-code тренд становится мейнстримом и в России.
  • Крупные игроки готовы инвестировать в создание сложных, а не точечных, решений для цифровизации.
  • Рынок импортозамещения переходит от простых сервисов к сложным платформам уровня enterprise.

За платформой стоит серьезная команда и капитал, поэтому ее развитие определенно стоит отслеживать всем, кто связан с автоматизацией бизнеса в России.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность
Безопасность

