Холдинг «Т1» займётся перспективными разработками в сфере космоса и беспилотников

Холдинг «Т1» объявил о запуске нового направления – кластера «Т1.аэро». В рамках кластера холдинг будет развивать и продвигать перспективные технологии в сфере беспилотной авиации и космоса.

Основными задачами нового направления станет разработка и создание технологических решений для оказания услуг с помощью беспилотных летательных аппаратов. На первом этапе отрабатываются способы использования беспилотников для оказания коммерческих услуг в сфере логистики, добывающей промышленности, транспорта и агропромышленного комплекса. Так, благодаря разработкам холдинга крупные корпоративные клиенты «Т1» смогут в постоянном режиме осуществлять мониторинг за собственной инфраструктурой – например, за нефтяными вышками, трубопроводами, линиями электропередач и вышками сотовой связи. Кроме того, важным направлением работы станет обеспечение логистики в труднодоступных регионах России – первые тестовые полёты беспилотников уже начались там, где важна срочная доставка грузов, а возможности наземной транспортной инфраструктуры ограничены. Наконец, третье направление, которое планируется развивать в ближайшее время, – создание сельскохозяйственных дронов, которые позволят повысить урожайность.

Создание кластера является логичным продолжением активной деятельности холдинга «Т1» в сфере аэротехнологий. Началом стал совместный проект с администрацией Ненецкого автономного округа и компанией «Эколибри», в рамках которого на территории округа проводится отработка процессов для оказания логистических услуг с помощью БАС.

Компания «Эколибри» отвечает за изготовление линейки летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Планируется, что полезная нагрузка данных беспилотников составит от пяти до нескольких сотен килограммов, а эксплуатация будет возможна в том числе в условиях Арктики.

Специалисты холдинга «Т1» отвечают за создание необходимого для реализации проекта ПО, работу с большими данными, получаемыми при эксплуатации БАС, и создание комплексных сервисный решений на их базе. Среди приоритетных задач сегодня – решение вопроса дистанционного управления беспилотниками и развитие инфраструктуры связи.

Администрация Ненецкого автономного округа выделила рядом с Нарьян-Маром зону для создания единого логистического центра, определила населенные пункты, которые первыми вошли в проект. Полеты варьируются по расстоянию от 40 до 250 км и позволяют отработать различные алгоритмы доставки грузов. На сегодняшний день проведены первые тестовые полёты. В дальнейшем опыт эксплуатации БАС в НАО планируется распространить на другие регионы России, в планах – создание лидирующего игрока на российском рынке беспилотников.

Алексей Кузнецов, МТС RED: Деятельность хакеров в отношении России стала декриминализированной бизнес

«По нашим оценкам, объём рынка БПЛА в России сегодня составляет примерно 4-5 млрд руб., он стабильно растёт и развивается при поддержке Правительства РФ. «Т1» принимает участие в становлении нового сектора экономики как технологическая компания, но также мы открыты к сотрудничеству в части формирования отраслевой регуляторики и готовы участвовать в работе над законодательством в сфере БАС, определением экспериментально-правовых режимов, в рамках которых можно будет протестировать использование беспилотников в различных регионах России, – отметил генеральный директор холдинга «Т1» Игорь Калганов. – Куратором нового направления назначен Алексей Волынкин, экспертиза и опыт которого позволят холдингу достигнуть значительных результатов в этой области за краткий срок».

«В рамках работы «Т1» нам важно не только решать насущные проблемы, но и смотреть в будущее, комплексно решать задачу развития инновационных продуктов и сервисов. Реализация первого проекта в НАО позволяет нам эмпирическим путем выявить все болевые точки, определить следующие направления роста и развития», – отметил Алексей Волынкин, заместитель генерального директора холдинга «Т1» по развитию бизнеса.

Планы холдинга в отношении развития космических технологий будут озвучены позднее.