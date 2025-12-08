Разделы

Андрияш Александр


СОБЫТИЯ


08.12.2025 В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам 1
18.03.2024 В России запустят производство квантовых процессоров для суперкомпьютеров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Андрияш Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4790 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1467 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8402 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1470 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16691 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23146 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21812 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18113 1
Путин Владимир 3348 1
Россия - РФ - Российская федерация 156769 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1512 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 803 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4760 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
