Центр испытаний беспилотных авиационных систем откроется в индустриальном парке «Руднево»

Компания «БАС» разместит производство в индустриальном парке «Руднево», который вошел в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На площади свыше 1100 кв. метров предприятие создаст центр по настройке, испытанию и тестированию беспилотных авиационных систем всех типов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории индустриального парка «Руднево» разместятся действующие производства, а также стартапы, которые будут заниматься разработкой новых технологий. Также здесь предусмотрен полноценный полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов. Компания «БАС» стала одним из первых арендаторов площадки ОЭЗ «Технополис Москва». Проект центра испытаний беспилотных авиационных систем предполагает инвестиции в размере свыше 150 млн руб.», – сказал Владимир Ефимов.

До конца 2023 г. там будет создано более 25 рабочих мест.

Беспилотники успешно используются в энергетике, логистике, сельском хозяйстве, строительстве и геологоразведке, помогая оценить масштаб и темпы строительства, составить 3D-модель ландшафта, выявить климатические и географические особенности местности.

«Компания планирует получить статус резидента ОЭЗ, что обеспечит ей доступ к налоговым преференциям. Это льготы по транспортному налогу, налогам на имущество, на прибыль. Также в «Руднево» создана вся необходимая инфраструктура для проектирования, производства и испытания беспилотных авиасистем. Индустриальный парк призван стать отраслевым центром компетенций, обучения, развития кадрового потенциала. Помимо кластера БПЛА, в «Руднево» будут представлены производства в таких сферах, как медицинские изделия и оборудование, разработки и выпуска электрооборудования», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания «БАС» – первый в России оператор беспилотников, была создана Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) совместно с Фондом Национальной технологической инициативы в 2022 г.

«Москва активно использует коптеры более шести лет, с их помощью контролируя стройки и выявляя объекты самовольного строительства и нецелевое использование земельных участков, что позволило существенно снизить процент нарушений. Этот опыт может быть полезен и для других мегаполисов. Развитие индустрии беспилотников актуально и для труднодоступных территорий, где есть проблемы с доставкой грузов. У молодой отрасли есть все шансы стать импульсом для развития сквозных технологий в области разработки систем накопления энергии, двигателестроения, аэронавигационных и других технологий, и значительная роль здесь отводится индустриальному парку «Руднево», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Как отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, появление у компании «БАС» собственной базы, на которой можно будет проводить испытания, настройку дронов и осуществлять демонстрационные полеты для потенциальных клиентов, станет еще одним важным шагом в развитии беспилотной авиации. В перспективе подобные площадки появятся также в регионах России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.