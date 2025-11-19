Разделы

Фонд НТИ поддержал масштабирование производства промышленных 3D — принтеров

Фонд аэрокосмических технологий НТИ (входит в экосистему венчурных фондов НТИ) совместно с партнерами поддержал масштабирование производства промышленных 3D – принтеров российской технологической компании Am.Tech. Общая сумма инвестиций составила – 250 млн рублей. Партнерами Фонда НТИ по сделке выступили РФПИ и УК «Восход». Развитие промышленной 3D – печати направлено на формирование технологических лидеров на новом рынке отечественных аддитивных технологий (АТ). Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Об этом CNews сообщили представители Фонда НТИ.

Компания выпустила две серии 3D-принтеров: АМТ-16 и АМТ-32 для промышленной печати металлических деталей в различных отраслях при финансовой поддержке Министерства промышленности и торговли в 2023 году. Также Am.Tech разрабатывает новую модель 3D – принтера для крупногабаритной печати промышленных деталей с увеличенной камерой для повышения объемов производства.

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
цифровизация

«Фонд НТИ совместно с инвестиционными и технологическими партнерами поддерживает разработку и масштабирование новых технологий. Российский рынок АТ демонстрирует рост и развитие, стимулирует государственных и частных инвесторов. Спрос на аддитивные технологии продолжает расти. И отмечается в атомной и космической отраслях, в авиации, двигателестроении, энергетике. Формирование национальных технологических лидеров позволит отечественным разработкам обеспечить российские компании высокотехнологичной продукцией и откроет перспективы выхода на глобальные рынки», — сказали в пресс-службе Фонда НТИ.

Уровень локализации производства Am.Tech составляет 75%. Компания разработала собственное ПО для работы 3D — принтеров и широкую технологическую линейку деталей. Производственные мощности обеспечивают полный цикл выпуска оборудования внутри страны благодаря заводу, исследовательскому и производственному центрам.

