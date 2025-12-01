Разделы

Фонд НТИ инвестирует от 30 до 300 млн руб. в высокотехнологичные НИОКРы для отрасли БАС

Фонд НТИ подвел итоги третьего конкурсного отбора перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для развития технологической независимости беспилотных авиационных систем (БАС). 25 высокотехнологичных проектов получат гранты от 30 до 300 млн руб. для создания новых и усовершенствования существующих технологий БАС. Об этом сообщили представители Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

Гранты предоставлены проектам с высоким потенциалом конкурентоспособности и экономической эффективности. Среди других критериев отбора – наличие успешного опыта выполнения НИОКР, научная обоснованность и новизна технологии, наличие индустриального партнера для практического применения результатов. Грантовая поддержка входит в федеральный проект «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

«Развитие технологического лидерства невозможно без исследований, испытаний, разработки экспериментальных образцов и демонстраторов. На третьем, заключительном этапе отбора, экспертная комиссия рассмотрела 118 проектов. Команда Фонда НТИ благодарит участников отбора за интерес к технологическому развитию отрасли БАС! И поздравляет победителей! Каждый НИОКР решает конкретные задачи для достижения технологической независимости и развития глобальной конкурентоспособности отечественных беспилотных технологий. Включая совершенствование роевого управления, технического зрения, гибридных систем связи, навигации, нейромодулей для анализа видеопотоков и других высокотехнологичных решений. Получение гранта – это одновременно и стимул для развития, и ответственность за результат. Чем выше технологическая зрелость проекта, тем больше надежности для масштабирования и привлечения потенциальных инвесторов», – сказал директор организации перспективных исследований Фонда НТИ Константин Кайсин.

Гранты покроют расходы на исследования и разработки 25 перспективных проектов для расширения использования беспилотников (сценариев применения) в различных секторах экономики страны. Конкурсный отбор прошел в три этапа по 18 темам в 9 приоритетных направлениях технологий БАС среди вузов и научных организаций. Цель отбора — поиск и поддержка проектов для совершенствования технологической независимости и укрепления глобальной конкурентоспособности российских технологий БАС.

НИОКР объединяет научно-исследовательские (НИР) и опытно-конструкторские работы (ОКР). НИР проводятся в лабораторных условиях и предполагают теоретические и экспериментальные исследования. ОКР (опытно-конструкторские работы) проходят в опытно-производственных условиях и направлены на переход от лабораторных разработок к серийному производству.

