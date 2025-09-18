Разделы

«Яндекс Go» и «Метроэлектротранс» Казани будут развивать технологии бесконтактной оплаты проезда

Яндекс Go и «Метроэлектротранс» Казани подписали соглашение о намерениях по внедрению бесконтактной оплаты проезда в метро, трамваях и троллейбусах города в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Предприятие и ИT-компания планируют обмениваться опытом в сфере транспортных технологий. Они намерены развивать способ оплаты проезда на общественном электротранспорте Казани в мобильном приложении «Яндекс Go». Когда проект будет запущен, пассажиры смогут покупать билет в «Яндекс Go» с помощью QR-кода или технологии Bluetooth. Внедрение технологий «Яндекса» позволит жителям Казани оплачивать проезд через привычное приложение, даже если под рукой нет кошелька или банковской карты.

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов
цифровизация

По данным на август 2025 г., в среднем казанский метрополитен перевозит около 130 тыс. пассажиров в день. По итогам 2025 г. пассажиропоток может составить 40 млн человек. В 2024 г. более более 80,5 млн человек совершили поездки на трамваях, троллейбусах и метро. Наземным электротранспортом за год воспользовались свыше 41 млн человек. Для такого потока пассажиров особенно важны современные решения — построение маршрутов и оплата проезда в одном приложении.

В «Яндекс Go» собраны функции для тех, кто активно передвигается по городу — в супераппе можно строить маршруты, следить за движением общественного транспорта в реальном времени, уточнять расписание. В нескольких городах уже есть возможность оплачивать проезд прямо в приложении. В дальнейшем такая опция появится и в других регионах России.

