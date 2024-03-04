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«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани

«Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, обеспечил скоростными каналами связи площадки проведения международных «Игр Будущего» в Казани. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Оператор построил оптику до основных турнирных площадок: выставочного комплекса «Казань-Экспо», ледового дворца «Татнефть Арена», дворца единоборств «Ак Барс», спортивного комплекса «Казанская академия тенниса», экстрим-парка «УРАМ», ИT-парка им. Башира Рамеева, в городе инноваций Иннополисе, Казанском государственном цирке, — а также спорткомплексе «Искандер» и ледовом дворце «Зилант», где проводились тренировки.

Специалисты компании подвели ко всем объектам оптические магистрали, смонтировали 62 узла доступа с защитой от DDoS-атак, настроили 24 VPN-канала и проложили 25 темных волокон для трансляции события на федеральных телеканалах.

Во время проведения соревнований специалисты компании 24/7 обеспечивали контроль и безопасность созданной телеком-инфраструктуры.

«“Игры Будущего” не только открыли большие возможности для развития спорта в целом, но и позволили перейти на новый уровень цифровизации спортивных объектов. Созданная “Ростелекомом” инфраструктура отработала во время соревнований в штатном режиме, пройдя проверку на прочность», — сказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

«Наше участие в “Играх Будущего” — один из ответственных проектов. Выступая инфраструктурным партнером крупнейших мероприятий по всей стране, мы осознавали, какими могут быть требования к объемам и скорости передачи данных для турниров такого уровня. Чтобы гарантировать максимальный уровень надежности работы сети, мы построили инфраструктуру связи практически с нуля. Наши каналы связи обеспечивали в течение двух недель работу всех цифровых систем и сервисов. Суммарный объем трафика превысил 700 терабайт», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.

«Понимая степень ответственности нашего участия в “Играх Будущего”, мы решили сделать надежную, соответствующую современным стандартам безопасности, инфраструктуру, чтобы в дальнейшем не искать временных компромиссных вариантов, и в ноябре прошлого года приступили к реализации проекта. За три месяца выполнен беспрецедентный объем работ: до всех объектов построены подземные коммуникации, подведена оптика, а для международного выставочного центра “Казань Экспо” создан скоростной защищенный канал повышенной отказоустойчивости с географическим резервированием. Длина его трассы составляет 42 километра. Обеспечив практически все основные спортивные площадки Казани каналами связи, мы открыли для Татарстана возможности создавать высокотехнологические пространства и в перспективе проводить в республике мероприятия любого масштаба», — сказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов.

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Для регистрации в сети использовался сервис «Ростелекома» «Wi-Fi для гостей». Посетители подключались к Wi-Fi с помощью СМС или ID участника. За время проведения игр авторизацию прошли порядка 6,4 тыс. уникальных пользователей.

«Ростелеком» выступает инфраструктурным партнером различных проектов в Республике Татарстан. В Казани и других крупных городах инфраструктура провайдера используется для проведения крупнейших международных мероприятий.

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«Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, признанный технологический лидер в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. В Республике Татарстан компания оказывает современные телекоммуникационные услуги для граждан, государственных и частных организаций.

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