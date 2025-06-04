VK Tech и Минцифры Татарстана заключили соглашение о технологическом партнерстве

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют развивать цифровую инфраструктуру региона и внедрять ИТ-решения для государственных ведомств. Об этом CNews сообщили представители VK.

Документ подписали министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин и генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев. В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать по нескольким направлениям: обмен знаниями и технологиями, использование опыта VK Tech для реализации проектов информатизации в Татарстане, совместное развитие ИТ-продуктов в области коммуникационных и облачных технологий.

Ключевым направлением партнерства станет развертывание платформы VK WorkSpace на собственной инфраструктуре государственных ведомств республики. Решение обеспечит сотрудников государственных органов удобной и защищенной корпоративной почтой, а также современными инструментами для эффективной совместной работы. Партнеры также планируют совместную апробацию новых технологий и участие в научно-практических мероприятиях в сфере ИТ и инновационной деятельности.

«Цифровая трансформация государственного управления — один из приоритетов развития Татарстана. Партнерство с VK Tech позволит нам внедрить современные и безопасные решения для работы государственных служащих, повысить эффективность их деятельности и качество предоставляемых услуг», — отметил Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

«VK Tech обладает богатым опытом создания надежных цифровых решений для организаций любого масштаба. Татарстан — один из самых технологически развитых регионов России, и мы рады стать партнерами в дальнейшей цифровизации республики. Наши решения помогут создать защищенную ИТ-инфраструктуру для эффективной работы государственных ведомств», — сказал Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech.