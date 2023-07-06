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VK открыла ИТ-хаб в Казани

Новый офис VK открылся в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева. Пространство площадью более 1500 м2 включает в себя опенспейсы, переговорные, лаунж-зоны, кофе-поинт и открытый лекторий.

В офисе по адресу Спартаковская улица, дом 2 уже находятся 30 разработчиков VK, в том числе команда Movika, развивающая технологии и продукты для создания и потребления интерактивного контента «Вконтакте». Всего в казанском хабе смогут разместиться до 120 сотрудников компании со всей России.

В новом пространстве будут регулярно проводиться мастер-классы и митапы с участием спикеров компании и приглашенных экспертов — как для сотрудников, так и для участников профессионального сообщества в Татарстане: только в ИТ-парке работает более 3500 резидентов. Первый митап состоится в день открытия: на нем выступят топ-менеджеры VK Tech, «Вконтакте», «Одноклассников» и «Дзена».

«ИТ-хаб VK — место встречи людей и технологий. Расширяя географию наших офисов, мы думаем о комфорте наших сотрудников и поощряем их работу в разных городах, будь это командировка или внутренний туризм. Мы также хотим стать ближе к пользователям, поэтому делаем хаб открытым, проводим здесь мероприятия и приглашаем в гости. Благодарны Казани за теплый прием», — сказала Надежда Серова, вице-президент VK по персоналу и образовательным проектам.

«Мы рады, что первым городом, где появился ИТ-хаб VK, стала Казань. Его открытие повлияет на ИТ-отрасль как города, так и республики. ИТ-парк им. Башира Рамеева, в котором расположился офис компании, это не только инфраструктурная площадка, но и экосистема, центр притяжения для ИТ-специалистов, цифровых предпринимателей и креативных сообществ. Условия, созданные здесь, помогут VK быть ближе к регионам и своим пользователям, и запустить еще много крутых форматов», — отметил Айрат Хайруллин, министр цифровизации Татарстана.

Кроме нового ИТ-хаба, у VK есть восемь офисов в Моcкве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Всего в компании работает более 11 тыс. сотрудников.

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