Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек

Ozon начал размещать в карточках товаров информацию о сертификатах и декларациях соответствия, подтверждающих безопасность товаров. Проект Ozon c Росаккредитацией начался с категории товаров для красоты.

Сведения из реестров Росаккредитации добавляются к товарам на Ozon в рамках совместного проекта ведомства и маркетплейсов по созданию сервиса, который будет автоматически добавлять к сведениям о товарах на интернет-площадках информацию о документах из реестров Росаккредитации.

Теперь пользователи Ozon при выборе косметики, средств для гигиены и других товаров из категории «Красота и здоровье» смогут убедиться в том, что продукция прошла проверку на безопасность. Об этом сообщит пометка «Проверенный товар» в карточке. Сейчас такая информация размещена примерно в 150 тыс. карточек, и их число постоянно растет.

В первые карточки товаров на Ozon сведения из реестров Росаккредитации были добавлены в рамках тестирования алгоритма автоматической загрузки документов качества. В скором времени проект затронет все категории товаров, которые подлежат сертификации и декларированию, в том числе такие важные, как товары для детей. Проверка наличия действующего сертификата или декларации на продукцию будет проводиться автоматически на основании сведений реестров сертификатов и деклараций Росаккредитации.

«Задача сервиса Росаккредитации – создать максимально удобный инструмент для покупателя, благодаря которому можно в два клика проверить информацию о продукции: прошла ли она необходимые проверки и соответствует ли требованиям безопасности. При этом интернет площадки и ритейлеры смогут убедиться в добросовестности своих поставщиков», – отметил директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

«Росаккредитация совместно с представителями бизнеса создает новые сервисы, чтобы сведения о безопасности товаров были доступны потребителям в момент покупки. Важно, чтобы россияне, покупатели в офлайн-магазинах и пользователи интернета, были уверены, что приобретают качественный легальный товар. Благодаря совместному проекту Росаккредитации и маркетплейсов покупатели Ozon уже сейчас могут проверить, прошел ли интересующий товар проверку на безопасность, и затем принять решение о его покупке. Скоро такая возможность появится и у пользователей других интернет-площадок», – сказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

«Гарантия безопасности товаров безусловно повысит доверие россиян к покупкам на Ozon. Одновременно добросовестные продавцы площадки получат преимущество перед конкурентами, которые не прикрепляют документы качества к карточке товара. Мы благодарим Росаккредитацию за поддержку безопасной онлайн-торговли и надеемся, что такие проекты станут отраслевым стандартом прозрачности для маркетплейсов и их продавцов», – отметила директор торговой площадки Ozon Анна Калеева.