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На маркетплейсах уже 18 млн карточек с пометкой «Товар проверен» и ссылкой на реестр Росаккредитации

Количество карточек проверенных товаров со ссылкой на реестр Росаккредитации превысило 18 млн. Об этом заявил руководитель службы Назарий Скрыпник.

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник напомнил, что интернет-торговля растет двузначными темпами и рассказал о востребованности сервиса проверки безопасности товаров на маркетплейсах в реестре Росаккредитации. «Чем более комфортной будет оценка безопасности этих товаров, тем комфортнее будет совершать покупки в интернете. Сейчас количество карточек товаров со ссылкой на наш реестр, подтверждающей, что товар безопасен, перевалило уже за 18 млн. Уже можно зайти в любую категорию товаров и обнаружить, что сертификат есть», — сказал руководитель Росаккредитации.

Он напомнил, что сейчас в Государственной Думе обсуждается законопроект, который содержит два простых требования: продавец, который ведет деятельность на маркетплейсе, должен обязательно сделать эту ссылку на реестр Росаккредитации, а маркетплейс должен предоставить ему такую возможность. Когда эти требования станут законом, поток людей в лаборатории и органы сертификации ощутимо увеличится.

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов также отметил сервис предоставления актуальных сведений из реестров сертификатов соответствия и деклараций для интернет-площадок. «Подтверждение качества товара в режиме реального времени — сегодня это важная опция и для онлайн-торговли, и для наших покупателей. Пока это пилотный проект, но я не исключаю в перспективе введение соответствующего законодательного требования — при определенной докрутке инициативы ее можно признать одной из немногих законодательных инициатив последнего времени, которая действительно направлена в поддержку добросовестных участников рынка», — сказал Соколов.

Председатель комитета по качеству Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Наталья Соммер выразила надежду на дальнейшее развитие сервисов службы в интересах бизнеса. Речь не только о ссылках на реестр сертификатов и деклараций, но и ускорении процесса подтверждения статуса документов на всех стадиях движения товара от производителя к потребителю.

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