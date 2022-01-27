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Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 1 млн карточек

Уже миллион карточек товаров Ozon содержит информацию Росаккредитации о безопасности продукции. В таких карточках есть прямые ссылки на записи в реестрах Службы.

Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 1 млн карточек. В апреле 2021 г. маркетплейс подписал с Федеральной службой по аккредитации соглашение о взаимодействии и первым среди онлайн-платформ начал размещать в карточках товаров информацию о сертификатах и декларациях соответствия. В рамках проекта пользователи площадки смогут убедиться, что продукция прошла проверку на безопасность. Карточки товаров с отметкой «Товар проверен» содержат ссылку на реестр Росаккредитации.

Первой категорией, в которой появились отметки о проверке на безопасность, стала категория «Красота и здоровье». Сейчас количество товарных подкатегорий увеличилось до 143 — всего информация от Росаккредитации добавлена в 1 млн карточек товаров маркетплейса. Самое большое количество карточек товаров, прошедших проверку, относятся к социально значимым категориям, таким как «детская одежда», «игрушки», «взрослая одежда», «домашний текстиль» и «косметика по уходу за кожей». В дальнейшем количество проверенных карточек товаров с подтвержденной документацией будет увеличиваться.

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