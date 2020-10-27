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Лидеры онлайн-торговли оценили возможности использования нового цифрового сервиса Росаккредитации

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

На площадке организации «Цифровая экономика» состоялась встреча сотрудников Службы и Национального института аккредитации Росаккредитации с представителями крупнейших платформ электронной коммерции по вопросам организации обмена информацией, содержащейся в открытых реестрах Росаккредитации, в интересах потребителей и ответственного бизнеса. Во встрече приняли участие представители OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет, Авито, Aliexpress и Ассоциации компаний интернет-торговли.

Помощник руководителя национального органа по аккредитации Александр Соловьев сообщил, что в октябре 2020 г. состоялся запуск онлайн сервиса Росаккредитации, который позволяет россиянам проверить, соответствует ли приобретаемый, в том числе в интернете, товар требованиям безопасности. Сервис разработан в первую очередь в интересах и для удобства покупателей и может предоставить дополнительные конкурентные преимущества для платформ электронной коммерции.

В реестры Росаккредитации ежедневно поступают более 3 тыс. деклараций и около 150 новых сертификатов. Представитель Росаккредитации отметил, что наличие информации о действующих сертификатах и декларациях в местах продаж подтверждает, что товары прошли необходимые испытания и безопасны для потребителей. В Службе считают, что одним из следующих шагов в развитии цивилизованной онлайн-торговли должна стать интеграция информационных систем маркетплейсов с федеральной государственной информационной системой Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации).

«Интеграция данных, содержащейся в открытых реестрах, позволит маркетплейсам убедиться, что товар, поступающий на торговую онлайн-площадку, соответствует установленным требованиям безопасности. Это дополнительная гарантия прозрачности и законности для ответственного бизнеса, а также способ повысить доверие покупателя к производителю и продавцу», – отметил Александр Соловьев. Наличие актуальной и достоверной информации о товарах в маркетплейсах позволит покупателям делать осознанный выбор.

Представитель Национального института аккредитации Росаккредитации, являющегося оператором ФГИС Росаккредитации, рассказал об обновлении сведений в электронных реестрах и ответил на вопросы участников встречи.

«Представители бизнеса выразили заинтересованность в подключении к цифровой платформе Росаккредитации. Обеспечивая диалог в этом направлении, сообщество решает две задачи. Первое – это повышение конкурентоспособности собственных платформ бизнеса. И второе – обеспечение потребителей онлайн-торговли дополнительными гарантиями достоверности информации о товаре, представленной на площадках. Диалог на площадке организации «Цифровая экономика» будет продолжен», - прокомментировал Павел Христенко, директор по отраслевым направлениям организации «Цифровая экономика».

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