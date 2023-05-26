4,5 млн карточек товаров от продавцов Wildberries прошли верификацию на сервисе Росаккредитации

Wildberries представила первые итоги работы программы по дополнительной верификации сертификатов на продукцию, которую она проводит совместно с предпринимателями-продавцами онлайн-платформы, чтобы усилить контроль за качеством товаров для покупателей

С января по май 2023 г. число карточек товаров, прошедших верификацию через сервис Росаккредатиции, на Wildberries выросло в 2,5 раза до 4,5 млн.

Наибольшее число проверенных карточек товаров – в сегментах одежды и обуви (в особенности одежды для новорожденных и детей), мебели, продукции для дома (чистящих средств, постельного белья и пр. домашнего текстиля), косметики и парфюмерии (средств гигиены и продукции для ухода за кожей), а также продуктов и детского питания.

При создании карточек товаров продавцы вводят реквизиты и номера документов, подтверждающих подлинность их продукции. Далее эти данные автоматически проходят проверку в сервисе Росаккредитации. После подтверждения подлинности сертификата карточка товара отмечается специальным знаком «Качество подтверждено».

Wildberries совместно с представителями Росаккредитации также разработали для продавцов онлайн-платформы инструкцию, которая содержит перечень товаров, обязательных к сертификации, а также механизм внесения сведений о разрешительной документации в карточки товара, что упростило и ускорило этот процесс для предпринимателей.

Ранее для усиления контроля за качеством продукции на площадке и защиты предпринимателей от нарушений их авторских Wildberries предприняла комплекс мер: запустила собственный сервис «Цифровой арбитраж», провела интеграцию с реестром свидетельств государственной регистрации по БАДам от ЕАЭК для дополнительной верификации товаров на площадке. Совместно с другими маркетплейсами также создана единая информационная система «Антиконтрафакт». На онлайн-платформе работают специальные алгоритмы-боты, которые проводят мониторинг всех карточек товаров, изображений и отзывов от покупателей и предотвращает появление на платформе БАДов и витаминов без подтверждающих документов, а также вейпов и курительной продукции. Это позволило в десятки раз повысить эффективность по противодействию появления сомнительной продукции.