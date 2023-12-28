«КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными

В рамках обновленного партнерского соглашения «КОРУС Консалтинг» предложит своим клиентам новую линейку отечественных продуктов DIS Group.

DIS Group – российская ИТ-компания, специализирующаяся на инновационных решениях в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, ИТ-консалтинга и реализации проектов в этом направлении. Компания работает с российскими разработчиками «Дата Инновации», «Юниверс Дата» и «Датафлот», продукты и решения которых включены в реестр российского ПО. ГК «КОРУС Консалтинг» является партнером DIS Group c 2021 года.

В обновленный портфель продуктов «КОРУС Консалтинг» вошли решения DIS Group: ETL-платформа «Плюс7 ФормИТ» для интеграции всех типов данных в любых ИТ-ландшафтах, комплексная система управления данными «Юниверс DG» и решение «Юниверс MDM», позволяющее формировать и развивать единую систему управления мастер-данными. Таким образом у «КОРУС Консалтинг» появились дополнительные ИТ-продукты, повышающие эффективность работы с корпоративными данными и, как следствие – эффективность ключевых бизнес-процессов в компаниях-заказчиках.

Все решения компании DIS Group входят в реестр Российского ПО.

«С помощью решений концепции Data Governance, таких как дата каталог, управление качеством данных, управления мастер-данными (MDM), мы помогаем нашим заказчикам эффективно управлять корпоративными данными, организовывать работу с информацией и получать максимальную выгоду от её использования. Новые рыночные условия заставили нас пересмотреть продуктовую линейку в области систем класса Data Governance. Изучив представленные на рынке решения, мы включили в свой портфель линейку, представленную DIS Group, так как давно знаем профессиональный подход к выбору продуктов и глубокую технологическую экспертизу нашего давнего партнера,», – подчеркивает Алиса Школьника, руководитель направления Data Governance департамента аналитических решений ГК «КОРУС Консалтинг».

«Объединение усилий DIS Group и «КОРУС Консалтинг» позволит большему количеству компаний использовать качественные решения в области управления, интеграции данных, а также делиться нашей более чем 15-летней экспертизой», – отмечает Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.