Российский разработчик программных продуктов для промышленности «Цифра» представляет новейшее решение для комплексного управления производством ZIAK

ГК «Цифра», разработчик программных решений для промышленности, сообщает о выводе на рынок продукта для оперативного управления производством ZIAK (Zyfra Industrial Automation Kit). Сервисы, входящие в его состав, построены на фундаменте цифровой платформы ZIIoT и в комплексе покрывают базовый MES-функционал с возможностью его расширения за счет искусственного интеллекта и инструментов бизнес-анализа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Сервисы ZIAK охватывают такие задачи для управления промышленным предприятием, как контроль ресурсов, диспетчеризация производства, управление персоналом, управление качеством, контроль производственных и технологических процессов, анализ эффективности, отслеживание и генеалогия продукции. Помимо этого, в сет включен централизованный контроль промышленной безопасности. Архитектура ZIAK обеспечивает легкое масштабирование, поддержку и развитие сервисов. Производства могут выбирать только необходимые модули или установить все в одном комплексе. Для работы достаточно обычного web-браузера.

Основой для ZIAK выступает промышленная информационно-аналитическая платформа ZIIoT (Zyfra Industrial Internet of Things platform), которую «Цифра» развивает с 2019 г. Сервисы платформы реализуют сбор, хранение и структуризацию производственных данных, а также облегчают интеграцию с уже внедренными решениями по автоматизации различных аспектов производственной деятельности. Благодаря платформе системы для управления предприятием получают доступ к более широкому спектру данных. Их функционирование в едином информационном поле дает возможность сквозного контроля бизнес-процессов через несколько переделов производственной цепочки. Кроме того, единая среда для работы с данными, формируемая платформой, значительно облегчает разработку и внедрение цифровых советчиков на основе AI, что еще больше расширяет возможности предприятия по эффективному управлению производством.

В настоящее время сервисы ZIAK прошли апробацию и используются на предприятиях в России, Белоруссии и Казахстане в таких отраслях, как горная добыча и обогащение, металлургия, производство минеральных удобрений. Среди основных эффектов внедрения называются оптимизация себестоимости продукции и повышение производительности труда за счет снижения объема некондиции, уменьшения потерь сырья и полуфабрикатов и повышения загрузки производства.

Лицензии ZIAK станут доступны для широкого рынка с января 2022 г.