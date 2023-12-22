«Юниверс Дата» расширяет функционал российского решения по управлению мастер-данными

Российская компания-разработчик в области управления данными и бизнес-аналитики «Юниверс Дата», представила обновленный релиз своего продукта «Юниверс MDМ» (Master Data Management). В обновленной версии «Юниверс MDМ» появилось 30 новых функций, начиная от множественной параметрической классификации данных, поиска дубликатов не только по атрибутам записей, но и по связям с другими справочниками, проверок качества данных и поиска дубликатов сразу на этапе ввода данных пользователем, заканчивая рядом прикладных инструментов, облегчающих пользователям работу с данными. Об этом CNews сообщили представители «Юниверс Дата».

Решение «Юниверс MDМ» позволяет компаниям повысить показатели операционной эффективности бизнеса и оптимизировать ключевые бизнес-процессы. Так, после внедрения «Юниверс MDМ» в компаниях в среднем на 40% ускоряется процесс закупок, в 2,5 раза сокращается число ошибок в снабжении производства, на 30% ускоряется запуск новых продуктов, в пять раз быстрее формируется отчетность.

«В начале этого года мы приняли решение сделать упор на развитии нашего флагманского решения «Юниверс MDM», которое ничуть не уступает иностранным аналогам от таких компаний как Informatica, SAP, Oracle и IBM. Постоянное совершенствование продуктов с учетом актуальных запросов потребителей – часть нашей стратегии по созданию самых мощных и самых современных решений в области управления данными», – отметил Влад Каменский, генеральный директор «Юниверс Дата».

Продажу и внедрение решения осуществляет мастер-дистрибьютор, компания DIS Group. «Активный процесс импортозамещения, который продолжается во многих российских компаниях, подталкивает спрос на качественные решения, в том числе, в сфере аналитики и управления данными. Сегодня мы активно помогаем крупным заказчикам разобраться в обилии решений по управлению мастер-данными и выбрать по-настоящему достойное, проверенное временем, которое подходит именно под их задачи.», – отметил Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

В числе самых значимых изменений в обновленной версии «Юниверс MDМ» – расширение возможностей по управлению классификаторами и классификацией записей в справочниках, в рамках которых можно распределить различные материальные активы компании по определенным категориям. Это существенно облегчает поиск и использование данных для клиентов, у которых в силу специфики производства накапливаются существенные материально-технические ресурсы. Классификация ресурсов помогает правильно распределять и оптимизировать запасы. Понимая, в каком состоянии находятся ресурсы компании, руководство может заранее оценить сроки хранения на складе, управлять запасами, логистикой. А чтобы снизить затраты на хранение такой информации и устранить дублирование данных, расширены возможности по автоматической консолидации дублирующихся записей, поиска дубликатов по связям, в том числе с использованием правил нечеткого совпадения.

Разработчики также расширили в «Юниверс MDМ» возможности массовой пользовательской пакетной модификации данных. Теперь можно не только массово изменять атрибуты у выбранных записей, но также массово изменить связи между записями в справочниках, в том числе установить атрибуты на изменяемых связях. Это в разы ускоряет работу пользователей системы, производящих обработку данных.

Важные изменения произошли и с точки зрения соблюдения требований безопасности: в новой версии расширены возможности по интеграции с Active Directory (AD). Что позволяет создать централизованную, безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру компании с групповыми политиками безопасности, разграничением прав доступа сотрудников и возможностью распространения программного обеспечения на множестве рабочих станций.

Так как для многих отечественных клиентов крайне важно, чтобы стек используемого ПО был максимально построен на основе open source технологий, поисковый движок в составе решения был перенесен со ставшего коммерческим Elasticsearch на свободно распространяемый аналог OpenSearch.

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Помимо этого, в «Юниверс MDМ» реализован целый ряд функций, позволяющих решать прикладные задачи: это и клонирование записей для ускорения ввода данных, и поиск данных с отсутствующими связями, и доработка поисковой выдачи, и поддержка транслитерации в поиске, а также другие функции.

Все клиенты, использующие решение «Юниверс MDМ» и купившие поддержку, могут получить доступ к новой версии, скачав обновление. При этом функционал классификации требует расширенной лицензии.

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«Юниверс Дата» – российский разработчик программного обеспечения в области управления данными (Data Governance). Портфолио компании включает в себя экосистему продуктов: управление мастер-данными «Юниверс MDM», управление качеством данных «Юниверс DQ», интеграция данных «Юниверс ETL», а также выстраивание полного цикла управления данными в организации «Юниверс DG».

DIS Group – ИТ-компания, которая предлагает решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям. Компания работает с российскими компаниями-разработчиками «Дата Инновации», «Юниверс Дата» и «Датафлот», продукты и решения которых включены в реестр российского ПО.