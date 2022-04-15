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Teamidea присоединилась к партнерской сети «Форсайт»

«Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных и мобильных решений, и системный интегратор Teamidea подписали соглашение о партнерстве. Основная цель сотрудничества – решение задач по импортозамещению ПО для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.

Teamidea специализируется на разработке корпоративных информационных систем для компаний, деятельность которых связана с дистрибуцией и розничными продажами. «Форсайт» – отечественный поставщик программных продуктов для анализа данных. Флагманская разработка компании – «Форсайт. Аналитическая платформа», созданная с учетом актуальных мировых трендов, объединяющая инструментарий классической и продвинутой аналитики, управления бизнес-процессами. Платформа является альтернативой зарубежным решениям.

«В соответствии с текущими вызовами рынка мы трансформируем линейку решений за счет перспективных российских разработок. Благодаря партнерству с компанией «Форсайт» наши корпоративные заказчики будут иметь возможность перейти на использование отечественного ПО для оптимизации бизнес-процессов», – отметил Сергей Петров, директор по развитию бизнеса Teamidea.

«Наш продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» базируется полностью на российском стеке технологий, совместим с open-source решениями, легко интегрируется с российским ПО. Опыт Teamidea в области дистрибуции и розничных продаж поможет клиентам осуществить миграцию быстро и эффективно. Более того, переход на технологии «Форсайт» предоставит заказчикам компании Teamidea ряд ключевых преимуществ, и это не только возможность создания импортонезависимой ИТ-системы, но и высокая производительность решений, возможность проводить гибкий интеллектуальный анализ данных, работать с большими объемами информации, строить прогнозные и оптимизационные модели», – сказала Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт».

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