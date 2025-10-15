Т2 - Т2 Мобайл - SafeWall

SafeWall – интеллектуальная и масштабируемая платформа кибербезопасности, интегрированная в цифровые сервисы компании. Она объединяет проактивную защиту, анализ пользовательского поведения и встроенного голосового ассистента в единую архитектуру, доступную каждому абоненту с момента подключения тарифа. Платформа реализована по принципу SECaaS (Security-as-a-Service – «безопасность как сервис»)