Выручка «МТС AdTech» возросла на 16,5% по итогам III квартала 2025 года

Рекламная вертикаль «МТС AdTech» по итогам III квартала 2025 г. увеличила выручку на 16,5% год к году — до 16,4 млрд руб, согласно отчету о финансовых результатах. Драйвером роста выручки стали собственные ИИ-технологии, real-time таргетинг рекламы с точностью 90% на более чем 350 сегментов аудиторий и рост числа кампаний в Telegram Ads. Среди бизнесов «МТС AdTech» наибольший прирост выручки показали платформа Getblogger и «МТС Ads Premium Video».

За отчетный период прирост рекламных кампаний в Telegram Ads составил 118%. Выручка и средний чек в Telegram Ads растут опережающими темпами за счет интереса рекламодателей к таргетингу на Big Data МТС и данных внешних поставщиков, среди которых «Магнит», X5 Group, КХЛ, «М.Видео-Эльдорадо» и другие. В III квартале 2025 г. около половины всех кампаний в Telegram Ads были запущены на больших данных МТС и партнеров. Дополнительный рост выручки обеспечил запуск каскадных коммуникаций с помощью MMS, SMS и Telegram, в том числе через прямой технологический стек с «МегаФоном».

В первом полугодии 2025 г. «МТС AdTech» инвестировала в создание ИИ-маркетолога — первого в России решения на базе генеративного искусственного интеллекта для автоматизации запуска рекламных кампаний для малого и среднего бизнеса. По итогам III квартала уже 31% клиентов запустили рекламные кампании с помощью ИИ-маркетолога «МТС AdTech». Из них каждый второй затратил на создание контента и таргетинг не более 5 минут вместо 4-5 часов. 100% клиентов получили рекомендации от ИИ-модератора, а 8 из 10 – создали с помощью нейросетей как изображения, так и видеоролики.

Видеоселлер MTS Ads Premium Video показал рост на 75,7% благодаря росту спроса на рекламу на Smart TV и другой видео-инвентарь для построения знания и брендформанса.

«Драйвером роста выручки «МТС AdTech» остается развитие рекламных технологий, а темпы роста цифровой рекламы третий год подряд опережают классический martech-формат. В отчетном периоде оборот с рекламных технологий увеличился на 20,5% против динамики в 14%, которую показал формат SMS- и MMS-рассылок. Среди причин – растущий интерес рынка к технологическим инструментам, которые нивелируют нецелевые коммуникации, оптимизируют бюджет и позволяют выстраивать кросс-медийные кампании. В III квартале «МТС AdTech» продолжила предлагать инновационные решения для маркетинга и рекламы. В частности, заключила партнерство с Beeline AdTech для развития таргетинга в Telegram Ads, внедрила Big Data и ML в медиапланирование Getblogger, а также запустила собственную биллинговую систему для рекламного рынка в рамках гибридных и мультиканальных рекламных кампаний, объединяя как классические услуги, так и новые форматы. В ОРД «МедиаСкаут» был представлен сервис автоматического сбора статистики в Telegram, «Вконтакте», VK Видео, YouTube и «Дзене», что усилило экосистему данных и инструментов для рекламодателей», — отметили в «МТС AdTech».

По итогам 2024 г. выручка «МТС AdTech» выросла на 58% относительно 2023 г. и составила 58,7 млрд руб.