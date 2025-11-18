Разделы

Решения Simple Company сертифицированы для работы в «Ред ОС 8»

Simple Company, отечественный разработчик систем управления производительностью эксплуатационных активов, и «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, объявили о совместимости решений «Simple Заказ-наряды» и «Платформа Simple» с операционной системой «Ред ОС 8». Результаты тестирования зафиксированы в соответствующих сертификатах.

Совместное использование программных продуктов открывает перед промышленными предприятиями возможность применения отечественных решений «Simple Заказ-наряды» и «Платформа Simple» для автоматизации производственных процессов в окружении операционной системы «Ред ОС 8». Это позволяет предприятиям соответствовать требованиям импортозамещения без ущерба для функциональности и надежности.

«Simple Заказ-наряды» осуществляет управление работами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на основе заказ-нарядов.

Платформа Simple управляет данными информационной системы, автоматизирующей деятельность персонала служб технического обслуживания и ремонта промышленных предприятий.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории РФ.

«Подтверждение совместимости наших решений с «Ред ОС 8» — это важный шаг в расширении возможностей для промышленных предприятий, стремящихся к цифровой трансформации в соответствии с требованиями импортозамещения. Теперь клиенты могут выстраивать процессы технического обслуживания и ремонта на отечественных решениях, что гарантирует им максимальную защищенность и контроль», — сказал Немченко Олег, операционный директор Simple Company

«Мы рады, что решения Simple Company, востребованные в такой стратегически важной отрасли как промышленность, теперь сертифицированы для работы в «Ред ОС». Это не только расширяет экосистему совместимых решений, но и предоставляет российским предприятиям надежный инструмент для повышения эффективности производственных процессов», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

