Резидент «Сколково» создал цифровую среду в бизнес-центре «Савеловский Сити»

«Юникорн», резидент Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» (под управлением ВЭБ.РФ), завершила интеграцию облачной платформы Ujin в бизнес-центре «Савеловский Сити» компании MR Group. Это офисный комплекс с собственной интеллектуальной средой, в которую интегрирована система автоматизированного бесконтактного доступа, в том числе с возможностью автоматической термометрии.

Ujin – облачная платформа, создающая единую цифровую среду в промышленных, коммерческих и жилых зданиях. Она позволяет объединять решения для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, системы видеонаблюдения, оповещения об аварийных ситуациях, контроля и учета ресурсов, автоматизации сценариев и даже маркетплейс. В Ujin уже интегрирован сервис контроля и управления удаленным доступом (СКУД). Это позволяет делегировать функции оформления и выдачи пропусков искусственному интеллекту. Проход в здание осуществляется с помощью FaceID, мобильного телефона, QR-кода или отпечатка пальца. Важной дополнительной функцией стал автоматический замер температуры тела посетителей.

Реализованное в БЦ «Савеловский Сити» решение на базе Ujin позволило сделать доступ в здание полностью автономным как для сотрудников компаний-резидентов, так и для посетителей. Прием и обработка заявок на пропуск происходит через пользовательское программное обеспечение, мобильное приложение или терминал «Промобот Контроль» в клиентской зоне. Проход через турникеты обеспечивает система распознавания лиц. Также можно получить QR-код в мобильном приложении или распечатать его в клиентском терминале. В свою очередь для резидентов бизнес-центра предусмотрено использование электронных ключей NFC/BLE в смартфоне. Кроме того реализована возможность дополнительной проверки посетителей как по биометрическим данным (например, отпечатку пальца), так и с помощью сканера температуры тела. В случае возникновения каких-либо вопросов терминал может сделать звонок представителю компании, используя SIP-телефонию. Если связь терминала с платформой будет потеряна, контроль доступа в здание осуществляется автономно.

Также в бизнес-центре установлена система «Умный паркинг», позволяющая въехать на стоянку только зарегистрированным в системе автомобилям. Камеры, размещенные на въезде и выезде, распознают регистрационный номер машины и отправляют сигнал на открытие шлагбаума. Гостевой пропуск можно оформить через программу пользователя на компьютере или через мобильное приложение. Если машиноместо, зарезервированное для гостевой парковки, окажется занято, то в доступе может быть отказано. При этом остается возможность принудительно открыть шлагбаум с помощью мобильного приложения.

Повышенную стабильность работы и безопасность платформы Ujin обеспечивают несколько факторов: ядро системы масштабируется и интегрируется с программным обеспечением сторонних разработчиков; физически система размещена в четырех независимых и удаленных друг от друга центрах обработки данных, что исключает их единовременную потерю; на регулярной основе осуществляется автоматическое создание резервных копий, а также мониторинг системы на наличие неисправностей и ошибок, их устранение и оповещение пользователей в случае необходимости.

Алексей Южаков, сооснователь компании «Юникорн», сказал: «Облачная платформа Ujin в БЦ “Савеловский” является базой, сердцем для всех систем интеллектуального здания. Ядро платформы масштабируется и позволяет подключать и интегрировать любые клиентские сервисы и приложения, различные цифровые и инженерные системы. Это может быть управление освещением, климатом и видеонаблюдением, бронирование переговорных комнат и многое другое. Собственные программные и аппаратные разработки дают нам возможность подстраиваться под опыт наших пользователей, предлагать индивидуальные решения под самые разные задачи, как бизнеса, так и частных клиентов».

Рустам Топчиев, заместитель генерального директора MR Group, отметил: «Внедрение интеллектуальной системы СКУД позволило реализовать сразу несколько задач. Время оформления пропуска и прохода в здание сокращается практически в два раза. Вся процедура осуществляется без непосредственного контакта между людьми, что очень важно в условиях возможного распространения вирусной инфекции. Мы автоматически измеряем температуру тела у всех входящих людей. Это удобный и экономически выгодный сервис и для арендаторов, и для их гостей. В ближайшее время совместно с нашими партнерами мы планируем масштабировать внедрение облачной платформы Ujin и на другие наши объекты».

Николай Булатов, старший проектный менеджер Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Компания “Юникорн” является примером динамично развивающегося участника “Сколково”, чьи разработки постоянно эволюционируют и отвечают наиболее актуальным запросам рынка. Так, разработанная компанией платформа Ujin позволяет решить задачу создания единой цифровой среды в жилом или коммерческом здании, важную для современных девелоперов и управляющих компаний. Реализованная на базе этой платформы система автоматизированного бесконтактного доступа, в том числе с возможностью автоматического измерения температуры у посетителей, является своевременным инструментом в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Eе внедрение повысит безопасность бизнес-центра и сделает его посещение более комфортным».