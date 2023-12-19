МЦД и «Фидесис» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, и «Фидесис», разработчик программного обеспечения CAE Fidesys, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество позволит объединить научные исследования, проведенные обеими компаниями, для создания новых программных решений, а также улучшения функциональности уже существующих разработок в области расчета прочности материалов.

Новое ПО, которое планируется разрабатывать в рамках соглашения, будет включать в себя различные компоненты, такие как модули, базы данных, плагины и другие программные решения. Оно будет содержать новые функции, улучшения, дополнения или модификации ПО CAE Fidesys, а также других продуктов и технологий, разрабатываемых на его основе.

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«Технологическое сотрудничество наших компаний открывает новые перспективы для развития CAE Fidesys. Программные решения, которые будут разрабатывать наши специалисты, позволят усовершенствовать существующую систему и обеспечат пользователей CAE Fidesys еще более точными и надежными результатами при проведении прочностных расчетов», – сказал Роман Локтев, заместитель генерального директора компании «Моделирование и цифровые двойники».

«Мы непрерывно работаем над развитием программного пакета для инженерного анализа прочности CAE Fidesys, который уже зарекомендовал себя как решение, позволяющее заместить ушедшие из России Ansys, Abaqus, Plaxis и др. Рассчитываем, что технологическое партнерство с АО «Моделирование и цифровые двойники», обладающим многолетним опытом работы в области промышленных инженерных решений, позволит нашему пакету и новым, дополняющим его решениям ещё лучше отвечать потребностям наших клиентов и значительно расширит рыночные возможности пакета CAE Fidesys», – отметил Алексей Сбойчаков, заместитель генерального директора по развитию «Фидесис».