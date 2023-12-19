Разделы

Бизнес
|

МЦД и «Фидесис» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Компания «Моделирование и цифровые двойники» (МЦД), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, и «Фидесис», разработчик программного обеспечения CAE Fidesys, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество позволит объединить научные исследования, проведенные обеими компаниями, для создания новых программных решений, а также улучшения функциональности уже существующих разработок в области расчета прочности материалов.

Новое ПО, которое планируется разрабатывать в рамках соглашения, будет включать в себя различные компоненты, такие как модули, базы данных, плагины и другие программные решения. Оно будет содержать новые функции, улучшения, дополнения или модификации ПО CAE Fidesys, а также других продуктов и технологий, разрабатываемых на его основе.

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами
поддержка ит-отрасли

«Технологическое сотрудничество наших компаний открывает новые перспективы для развития CAE Fidesys. Программные решения, которые будут разрабатывать наши специалисты, позволят усовершенствовать существующую систему и обеспечат пользователей CAE Fidesys еще более точными и надежными результатами при проведении прочностных расчетов», – сказал Роман Локтев, заместитель генерального директора компании «Моделирование и цифровые двойники».

«Мы непрерывно работаем над развитием программного пакета для инженерного анализа прочности CAE Fidesys, который уже зарекомендовал себя как решение, позволяющее заместить ушедшие из России Ansys, Abaqus, Plaxis и др. Рассчитываем, что технологическое партнерство с АО «Моделирование и цифровые двойники», обладающим многолетним опытом работы в области промышленных инженерных решений, позволит нашему пакету и новым, дополняющим его решениям ещё лучше отвечать потребностям наших клиентов и значительно расширит рыночные возможности пакета CAE Fidesys», – отметил Алексей Сбойчаков, заместитель генерального директора по развитию «Фидесис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

А был ли ITIL?

Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

В Nvidia скандал. «Ветераны» получают миллионы, работая в расслабленном режиме, «новички» открыто завидуют

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

В Linux появились загадочные драйвера, нужные для обхода санкций

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще