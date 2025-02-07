МЦД УМКАМатериалы Универсальный Методический Комплекс Актуальных Материалов
|07.02.2025
|Систему «УМКАМатериалы» для работы с данными материалов включили в реестр отечественного ПО 1
МЦД и организации, системы, технологии, персоны:
|МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 35 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144930 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1378 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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