Специалисты АО «Моделирование и цифровые двойники» представили русскоязычную версию ПО Flownex SE

АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений, сообщает о завершении процесса локализации Flownex SE – среды для системного моделирования и анализа сложных гидравлических систем. Теперь пользователям станут доступны широкие расчетные возможности Flownex SE в обновленном интерфейсе на русском языке. Об этом CNews сообщили представители АО «МЦД».

Flownex SE применяется для моделирования одномерных потоков и теплообмена в сложных гидравлических, пневматических, а также электрических и механических системах с построением блок-схемы из типовых компонентов. Система дает возможность моделировать стационарные и нестационарные течения, течения жидкостей и газов с учетом теплообмена, проводить анализ чувствительности и параметрические исследования и многое другое. Flownex SE соответствует стандарту качества ISO 9001:2008 и стандарту ядерной безопасности NQA1, позволяя моделировать гидравлические и тепловые процессы в ядерных реакторах. ПО Flownex SE применяется в таких отраслях как энергетика, горное дело, нефтегазовая и аэрокосмическая промышленность, турбомашиностроение.

Эксперты АО «МЦД» начали работу над локализацией несколько лет назад, тесно сотрудничая с разработчиком, компанией MTI (ЮАР), и постепенно добавляя переводы новых элементов графического интерфейса по мере появления новых версий Flownex. Хотя текущая локализация создана для последней версии Flownex SE 2022, ее можно также установить и на предыдущие версии. Несмотря на то, что в прежних версиях уровень локализации не будет учитывать всех изменений графического интерфейса последней версии, он позволит максимально комфортно использовать русифицированную среду для повседневных расчетов во Flownex. Локализация даст пользователям возможность сократить период освоения программы, а также существенно расширит возможности эффективного применения программного обеспечения, распространяя их на всех без исключения русскоговорящих специалистов.

«Работа по локализации интерфейса, которую мы с коллегами выполняли на протяжении последних лет, стала серьезным проектом. Его результаты позволят по-новому представить это мощное решение на российском рынке инженерного ПО, снимая все языковые преграды его применения. Кроме того, Flownex активно применяется при создании цифровых двойников в их экосистеме, и локализация интерфейса открывает целый ряд возможностей для развития бизнеса в этом направлении. Мы уверены, что это важный шаг вперед в современных бизнес-условиях», – сказал Николай Староверов, технический директор АО «Моделирование и цифровые двойники».

В текущей версии локализация устанавливается отдельно с добавлением файлов в папку установки Flownex, однако со следующей версии графический интерфейс на русском языке полноценно войдет в дистрибутив Flownex на постоянной основе.

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АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») – поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений. Компания занимается лицензированием, внедрением и техническим сопровождением программных продуктов российских и иностранных разработчиков для численного моделирования. АО «МЦД» оказывает клиентам учебно-консультационные, инженерные и ИТ услуги, включая многодисциплинарные инженерные расчеты, разработку и автоматизацию расчетных методик и расчетных процессов, адаптацию и интеграцию ПО, развертывание и настройку высокопроизводительных вычислительных ресурсов. Компания также предлагает собственные программные продукты и комплексные услуги по созданию цифровых двойников, обеспечивая предприятия решениями для проектирования, диагностики и прогноза состояния промышленного оборудования.