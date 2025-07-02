Разделы

Цифровизация
|

В «Транснефтьэнерго» разработали бота по надбавкам гарантирующих поставщиков

В «Транснефтьэнерго» представили цифровой инструмент, позволяющий предприятиям оперативно получать информацию о размерах сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков (ГП) — в одном окне и всего в пару кликов. Новый бот уже охватывает надбавки ГП в 70 регионах России на второе полугодие 2025 г. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Бот создан на основе исследования, проведенного экспертами компании. Он позволяет пользователю выбрать регион и категорию энергопотребления, после чего мгновенно отображает размер регулируемой надбавки в интересующей зоне.

«Инструмент будет полезен всем предприятиям, планирующим оптимизацию расходов на электроэнергию и заинтересованным в прозрачной тарифной политике. Мы сделали процесс максимально простым: достаточно выбрать регион и категорию потребления. Это еще один шаг к цифровизации и открытости отрасли», – сказал генеральный директор «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Бессарабенко, Systeme Electric: Cтандартный ИИ-сервис распознает 7−9 фактов, а ИИ от Directum — порядка 13

ИТ-шник обиделся на отстранение от работы и обрушил на работе сеть. За это его хотят упрятать в тюрьму

Михаил Книгин, «Т1 Интеграция»: Рынка ИТ-интеграции в прежнем виде больше нет

CNews Analytics опубликовал топ-40 мобильных разработчиков

В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric

В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще