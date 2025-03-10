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Дата-центры демонстрируют стабильный рост интереса к рынку услуг по управлению энергоспросом

Рынок услуг по управлению энергоспросом практически восстановился до объемов пилотного механизма на розничном рынке. Об этом сообщил генеральный директор «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов.

«Мы видим стабильный рост интереса к услуге от клиентов из новых отраслей, в том числе от энергоемких дата-центров», - отметил Сергей Емельянов.

Объемы плановой выручки агрегаторов за второй квартал 2025 г. увеличились на 69% относительно первого конкурса в рамках новой целевой модели, подсчитали аналитики «Транснефтьэнерго» (ТНЭ). Объемы снижения также выросли: рынок достиг максимума в апреле, увеличившись почти на 60% относительно первых отборов в рамках оптового рынка.

Объемы планового снижения: в апреле – 474,5 МВт, в мае – 460 МВт, в июне – 432,4 МВт.

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Ценовая зона (Европа и Урал): средневзвешенная цена выросла на 18% квартал к кварталу – 514,59 тыс. руб. за 1 МВт в месяц. В первой ЦЗ сохраняется наибольшая конкуренция среди агрегаторов, привлекающих клиентов из разных отраслей промышленности. Агрегатор «Транснефтьэнерго» получил суммарно 42% объемов рынка с плановой выручкой более 126 млн руб.

Ценовая зона (Сибирь): средневзвешенная цена – 453,65 тыс. руб. В Сибири традиционно львиную долю (82%) занимают крупные дата-центры. Агрегатор «Транснефтьэнерго» кратно увеличил свое присутствие в Сибири, получив на отборе 11,3 МВт планового снижения в месяц.

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