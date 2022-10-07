CTI и Ruijie заключили партнерское соглашение

Бизнес-интегратор CTI заключил партнерское соглашение с Ruijie Networks, китайским разработчиком инновационных решений в области корпоративных сетей, сообщили CNews представители CTI. CTI представит клиентам широкий ассортимент вендора, включая беспроводное оборудование нового поколения Wi-Fi 6, коммутаторы, маршрутизаторы, решения для построения сетевой инфраструктуры дата-центров, устройства аутентификации и контроля доступа, оборудование для промышленных сетей.

Ruijie как поставщик, входящий в тройку крупнейших вендоров в КНР, имеет опыт работы с задачами и сценариями клиентов, разрабатывает инновационные решения, обеспечивая переход на цифровые сервисы для различных отраслей заказчиков. Передовые R&D-центры разработки и исследований Ruijie выпускают широкую линейку продуктов, включая облачные решения и SDN, беспроводные сети, решения по безопасности, контролю доступа и аутентификации, маршрутизаторы и шлюзы доступа к облачным сервисам, сетевое управление.

Признание компанией Gartner в квадранте Magic Quadrant инфраструктуры доступа к проводным и беспроводным локальным сетям подтверждает высокое качество и функциональность продуктов Ruijie, особенно в сфере построения беспроводных решений стандарта Wi-Fi 6 для инфраструктуры и сервисов предприятий нового поколения.

«Благодаря заключенному соглашению с Ruijie Networks мы планируем значительно расширить портфель беспроводных решений, предлагаемых корпоративным заказчикам. В текущих условиях особенно важным становится технологичность и соблюдение требований регуляторов, которым разработки вендора полностью соответствуют, к тому же они сочетают в себе функциональность, упрощенное внедрение и надежность», – отметил Андрей Перкунов, директор департамента сетевой инфраструктуры CTI.

Технические специалисты интегратора CTI, пройдя обучения по продукции вендора, готовы представить заказчикам консультации по линейке Ruijie, осуществлять поддержку при разработке проектов, внедрении и последующем сопровождении. Решения поставляются с расширенной трехлетней гарантией от производителя.

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Ruijie Networks – китайская компания, разрабатывающая и производящая высокотехнологические сетевые решения. Ruijie Networks предоставляет комплексные решения для операторов связи, финансового сектора, государственных учреждений, образования и коммерческих предприятий, соответствующие актуальным бизнес-потребностям заказчиков. В портфолио продуктов компании входят оборудование Wi-Fi, коммутаторы уровней доступа, агрегации и ядра сети, индустриальные коммутаторы, решения для датацентров, облачные решения и SDN.

Компания CTI – системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Входит в топ-25 крупнейших ИТ-компаний по показателю эффективности ведения бизнеса по версии CNews и в 25 лучших системных интеграторов России по версии CRN/RE. Компания имеет 20-летний опыт реализации и поддержки комплексных проектов различного масштаба и уровня сложности по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, Интернет вещей, системы видеонаблюдения и аналитики, комплексный аутсорсинг.