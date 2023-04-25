Разделы

Бизнес Телеком
|

CTI провел опрос клиентов и партнеров о технологиях, применяемых в контактных центрах

Интегратор CTI провел опрос клиентов и партнеров из числа представителей крупного бизнеса о технологиях, применяемых в контактных центрах.

Усовершенствование клиентского сервиса и рост качества обслуживания напрямую влияет на укрепление позиций компании на рынке. Для повышения клиентской лояльности бизнес применяет в контактных центрах (КЦ) ряд решений. Единая CRM стала лидером опроса, ее назвали 53% участников. Омниканальное обслуживание внедрено в контактных центрах 40% опрошенных компаний, технологии персонализированного маркетинга – в 33%. Технологии персонализации и анализ продаж, а также диалоговые боты с искусственным интеллектом применяют 26% компаний.

Эти решения закрывают большой объем рутинных операций и незаменимы для первичной консультации, уведомлений, подтверждений, проведения опросов и маршрутизации запросов клиентов. Владельцы КЦ назвали те бизнес-процессы, в которых, по их мнению, применение чат-ботов полезно: для коммуникаций с клиентами в контакт-центре (67%), в мобильных приложениях и на сайте (53%), для автоматизации процессов техподдержки (26%) и кадровых вопросов (26%). Негативно относятся к ботам только 6% опрошенных.

Текущая повестка ставит перед компаниями вопрос о замене иностранного ПО и платформ КЦ. Наиболее частые причины для замены используемых систем связаны с уходом производителей с российского рынка. Не планируют миграцию только 13% участников опроса.

В связи с грядущей в перспективе заменой установленных решений актуальным будет вспомнить о технологиях, которые компании хотели бы видеть в своем новом КЦ. Среди запланированных в 2023 г. внедрений опрошенные отметили омниканальность обслуживания (60%), IVR и текстовые боты (46%), диалоговые боты с искусственным интеллектом (46%), базы знаний и подсказки для операторов (26%). В решениях, позволяющих планировать рабочие смены операторов, WFM, заинтересованы 20% проголосовавших, в программных роботах для автоматизации работы сотрудников, RPA, – 13%.

«В целом запросы заказчиков сконцентрированы вокруг решения двух больших задач: автоматизации обслуживания без ущерба качеству и углублению аналитической составляющей для того, чтобы лучше понимать своего клиента, предлагать релевантные услуги целевой аудитории», – сказал Леонид Перминов, руководитель направления контактных центров системного интегратора CTI.

Наиболее активно развивающимся сегментом решений для контактных центров в последние годы стали речевые технологии. Голосовая коммуникация по-прежнему остается важным средством бизнес-общения, несмотря на усиливающие свои позиции текстовые каналы. Контроль коммуникаций с клиентами является источником повышения лояльности, поэтому значимость инструментов речевой аналитики сложно переоценить.

Клиентоцентричность, ставшая основным источником достижения бизнес-целей, делает технологии речевой аналитики инструментом must have. Особенно актуально это для B2C-сегмента уровня enterprise, где поток обращений исчисляется десятками тысяч в день, отмечают в CTI. Так, в ходе проведенного интегратором опроса 67% участников отметили, что уже применяют в своих контактных центрах решения для анализа коммуникаций с клиентами и между сотрудниками. 33% опрошенных запланировали внедрение в 2023 году, в частности, запись и аналитику диалогов (46%) и голосовую биометрию (33%).

Вопрос о необходимости внедрения речевой аналитики уже не ставится – технология достигла высокого уровня зрелости, и бизнес однозначно убежден в выгодах, которые принесет ее применение. Высокую точность анализа речи обеспечил резкий скачок в развитии машинного обучения и технологий обработки естественного языка, наметившийся в последние несколько лет.

5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики
Бизнес-коммуникации

Олег Глебов, директор по развитию бизнеса группы компаний ЦРТ, сказал: «При внедрении речевой аналитики группы ЦРТ бизнесу удается нарастить продажи более чем на 60% за год, на 50% снизить число нарушений стандартов обслуживания, на 30% – среднее время обработки обращений. Есть кейсы, где экономический эффект превышает 130 млн руб. в год. Диалоговые ассистенты демонстрируют более 80% автоматизации при высоком уровне клиентского сервиса. Растет спрос на комплексные решения – речевую аналитику, роботов, голосовую биометрию: совокупный эффект для бизнеса оказывается еще выше».

С помощью современных инструментов анализу подвергается не только смысловая, но и эмоциональная составляющая речевого взаимодействия. Возможность отслеживания звонков с повышенной громкостью голоса и экспрессивной манерой обращения, словами-триггерами, характерными для негативной коммуникации, позволяет оценить речь операторов, выявлять причины конфликтных ситуаций, выработать стратегии эффективных переговоров по сложным тематикам и в целом повысить удовлетворенность клиентов при общении с сотрудниками контактного центра.

Уже использующие речевую аналитику в своих бизнес-процессах компании настроены сохранить эту технологию. При переходе на российские системы они сталкиваются с определенными сложностями. Длительность перехода и необходимость привлекать дополнительные ресурсы отметили 40% опрошенных, недостаток технических средств (например, серверов) 26%, сложный процесс смены системы записи – 20%. Недостаток функциональности отечественных решений как препятствие к миграции отметили 26%, нестабильность работы 13%. 20% респондентов посчитали, что отечественные системы не выдерживают необходимую для их задач нагрузку.

Заказчики хотели бы видеть в российских системах речевой аналитики тот же, и даже больший функционал, как и в решениях мировых лидеров. Не хватает, по мнению опрошенных, работы в режиме реального времени (46%), качественного анализа эмоций (46%), удобных систем отчетности и дашбордов (40%), более развитой системы фильтрации и поиска (33%), возможности автоматического подсчета показателей и метрик (20%).

Современный контакт-центр является сложным программным комплексом. Принимая решение о масштабных заменах или внедрении новых технологий, стоит внимательно посчитать затраты и соотнести их с прогнозируемой прибылью. Часть компаний уже начали переход на российские решения, и пул отечественных вендоров продолжает расширяться. Российские КЦ платформы не уступают по функциональности зарубежным аналогам, главное – преодолеть предубеждение заказчиков.

«Экспертиза, накопленная CTI, в части миграции и создания интеграционных компонентов сейчас очень востребована на проектах. Мы умеем перекидывать мостик между существующими системами и новыми, теми, по внедрению и использованию которых у заказчиков пока совсем немного опыта», – отметил Леонид Перминов.

Выбрать наиболее эффективное решение c привычным функционалом, способное беспроблемно встроиться в текущую ИТ-инфраструктуру, поможет привлечение к проекту интегратора, считают в CTI. На многие из вопросов внешний подрядчик способен дать ответ за счет богатого опыта и глубокой экспертизы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС купила «Навител» за 690 миллионов

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации

В России появился новый класс отечественного ПО

Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими

Российский разработчик вычислительной техники Yadro расширяет образовательные программы

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще