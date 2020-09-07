CTI сделала доступный интернет вещей для бизнесов любого масштаба

CTI представила услугу «IoT по подписке» — облачный сервис для мониторинга и управления физической инфраструктурой, реализованный на базе универсальной платформы CTI IoT Platforms. Он позволяет без привлечения собственного персонала заказчика и капитальных расходов получать все преимущества технологии интернета вещей: повышать прозрачность операционной деятельности, снижать издержки, улучшать распределение капитала и развивать клиентский опыт. Сервисная модель услуги существенно повышает ее доступность в части стоимости, при этом гарантирована стабильная работа и соответствие требованиям ИБ, что выгодно выделяет ее среди аналогичных предложений на рынке.

«IoT по подписке» позволяет своевременно выявлять предпосылки для аварийных ситуаций и снижения эффективности работы оборудования. Благодаря этой услуге можно запустить дистанционный мониторинг и следить за работой оборудования в режиме онлайн. Услуга включает построение отчетов о событиях по состоянию систем на основе оперативных и исторических данных, что позволяет моделировать поведение систем в будущем.

Один из проектов CTI по внедрению сервиса «IoT по подписке», успешно реализованный для международной компании Siemens Healthineers в России и Центральной Азии, вошел в конкурсную программу премии «IT Stars имени Георгия Генса», как участник в номинации «Инновационный проект в бизнес-секторе». Разработанная CTI система контролирует параметры помещений, в которых эксплуатируется дорогостоящее оборудование для проведения магниторезонансной терапии: влажность, температуру, качество электроэнергии и прочее. Данные о мониторинге в реальном времени передаются в Центр поддержки клиентов Сервисной службы Siemens Healthineers. В результате внедрения системы дистанционно и своевременно выявляются предпосылки к аварийным ситуациям и снижению эффективности в работе медицинского оборудования, обеспечивается непрерывность процесса обслуживания клиентов, за счет чего повышает их лояльность. Кроме того, система позволила Сервисной службы Siemens Healthineers перейти от плановых ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию, что существенно сократило расходы.

«Сервис «IoT по подписке» — это новый, более простой и доступный уровень управления физической инфраструктурой. Услуга не только значительно расширяет технологические возможности сбора, анализа и распределения данных, но и трансформирует бизнес Заказчиков, делая его более эффективным и соответствующим запросам современного рынка. Модель «по подписке» позволяет сделать инновационные технологические решения доступными для широких масс, снимает основные стоп-факторы, ограничивающие широкое распространение технологии IoT — сложность внедрения, отсутствие необходимой ИТ-инфраструктуры и персонала в компаниях. Коме того, мы предусмотрели гибкую систему тарифных планов. Смену тарифов можно производить ежемесячно, в конце расчётного периода по факту. Это дает возможность Заказчику гибко регулировать свои затраты и платить только за фактически потребляемые услуги», — сказал Павел Афанасенко, руководитель IoT-практики системного интегратора CTI.