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«Мажордом» интегрировал в систему умного дома продукцию Wiren Board

ИT-компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с Wiren Board – компанией-разработчиком оборудования для автоматизации, диспетчеризации и мониторинга. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Приложение «Мажордом» ИT-компании «Философт» помогает жителям многоквартирных домов держать под контролем каждую розетку в доме, замки, шторы и отопление, показатели счётчиков. Быстрой и удобной оплатой ЖКХ уже мало кого удивишь, зато, например, умные лифты стали интересным нововведением: им не нужны кнопки, чтобы доставить жильца на нужный этаж. Как и лифты, абсолютно все устройства умного дома работают благодаря многочисленным датчикам и контроллерам, без которых приложение не смогло бы функционировать. Для поставки и установки такого оборудования «Философт» заключил соглашение с компанией Wiren Board.

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Контроллер Wiren Board получает от датчиков всю необходимую информацию и передает ее приложению «Мажордом» через облако. Датчики не только контролируют температуру в доме, но и отслеживают утечки воды и газа. Как только датчик «чувствует» неполадки, он подаёт сигнал хозяину квартиры через «Мажордом». Контроллер в это время перекрывает коммуникации, – для приложения есть только три неприкосновенные кнопки: оно не отключит от питания роутер, холодильник и сам контроллер, управляющий всей системой.

«Мажордом» и Wiren Board органично дополняют друг друга и постоянно совершенствуются вместе, чтобы сделать жилье еще комфортнее, даже когда все, казалось бы, уже учтено. Мы выбрали в качестве партнеров Wiren Board, так как инженеры этой компании создают надежный и современный продукт, который помогает в реализации наших разработок», – сказал создатель «Мажордом» Иван Власов.

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