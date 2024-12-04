«Философт» интегрировала лифты Koyo в систему умного дома в проекте «Булычев»

ИТ-разработчик приложения «Мажордом» компания «Философт» завершила интеграцию лифтов Koyo в элитном жилом комплексе «Булычев» в Кирове. В рамках проекта был внедрен уникальный функционал, позволяющий жителям дома использовать лифт без необходимости нажимать на кнопки.

В индивидуальном непроходном лифтовом холле на потолках установили универсальные датчики WB-MSW v.4, которые автоматически распознают приближение человека. Как только датчик фиксирует присутствие, лифт начинает движение на первый этаж. Кроме того, в лифты внедрили систему бесключевого доступа с распознаванием лиц (Face ID) и поддержкой Bluetooth Low Energy (BLE). Когда житель оказывается в кабине лифта, система автоматически распознает его и выбирает этаж его квартиры. Нажимать на кнопки не нужно.

Особое внимание было уделено дизайну лифтов. Для комплекса «Булычев» был разработан эксклюзивный интерьер кабин, который органично вписывается в стиль и концепцию всего жилого комплекса.

Технически интеграция была реализована с использованием контроллера Wiren Board 7, который принимает и передает команды на диспетчерский комплекс «Обь» через интерфейсы MQTT и Ethernet. Этот контроллер работает в тесной связке с экосистемой программного продукта «Мажордом», взаимодействуя также с системами видеонаблюдения и контроля доступа (СКУД).