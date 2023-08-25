«Философт» выводит на рынок «Цифровую модель рынка недвижимости»

Разработчик ИТ-решений для девелопмента «Философт» выводит на рынок «Цифровую модель рынка недвижимости» – аналитический инструмент, основанный на Data Driven-подходе (принятии управленческих решений на основе больших данных). Платформа помогает принимать взвешенные решения о покупке, продаже или аренде недвижимости. Также «Цифровая модель рынка недвижимости» позволит анализировать успешные проекты на рынке недвижимости, собирать подробную аналитику по конкурентам и выявлять свободные ниши. Это тот самый инструмент для аналитиков, маркетологов и продуктологов застройщиков, который дает преимущество в скорости принятия решения среди конкурентов, которые не используют подходы, основанные на сборе и обработке данных.

Аналитическая платформа позволит избежать многих проблем, с которыми сталкиваются застройщики: недостаточное количество данных для анализа рынка, ошибки ценообразования, большие финансовые затраты на сбор и обработку информации.

«Наш инструмент работает по всей стране: несмотря на специфику разных регионов, мы собираем наиболее полную базу жилой и нежилой недвижимости, и визуализируем ее в доступных и понятных отчетах», — сказал Иван Власов, директор «Философт».

Команда разработчиков «Философт» непрерывно развивает «Цифровую модель рынка недвижимости». До конца 2023 г. она будет делать упор на инструменты для поддержания чистоты, корректности и полноты базы данных по объектам жилой и нежилой недвижимости. Также в планах компании добавить еще больше параметров и фильтров для обработки данных.

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Среди преимуществ решения в «Философт» выделяют улучшенный доступ к информации: благодаря цифровому формату пользователи могут получать доступ к данным о рынке недвижимости с любых удобных девайсов.

«Цифровая модель рынка недвижимости» предоставляет детальную аналитику и статистику о рынке, позволяя пользователям видеть тенденции, тренды и прогнозы. Аналитическая платформа обладает прозрачностью и надежностью: данные по объектам недвижимости являются проверенными и актуальными, что помогает пользователям принимать осознанные решения.