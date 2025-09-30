«Философт» внедряет ERP-систему для улан-удэнского застройщика «СмитИнвест»

Компания «Философт» приступила к внедрению ERP-системы для «СмитИнвест» — представителя рынка жилой недвижимости Республики Бурятия. Об этом CNews сообщил представитель «Философта».

В данный момент проект находится на этапе функциональной аналитики и моделирования: эксперты «Философт» совместно с заказчиком формируют целевую модель процессов и уточняют требования к системе.

Знакомство девелопера с решением «Философт» состоялось еще в 2023 г. После цикла встреч «СмитИнвест» решил развивать собственную разработку, однако почти двухлетний эксперимент не оправдал ожиданий, отмечают в «Философте». В 2025 г. компания вернулась к рассмотрению готовых решений и выбрала «Философт».

Решающим фактором стали отраслевая экспертиза и успешные кейсы: сегодня «Философт» работает в 22 регионах России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Опыт и подтвержденные результаты убедили партнера, что система управления строительными проектами от «Философт» — оптимальный выбор.

Внедрение ERP позволит «СмитИнвест» укрепить позиции в регионе, оптимизировать расходы и системно работать над снижением себестоимости проектов. Решение повысит прозрачность процессов, усилит управляемость и создаст основу для дальнейшего роста компании.

«Для нас этот проект особенно ценен: «СмитИнвест» — сильный игрок регионального рынка, который очень тщательно подходит к выбору партнеров. Уверены, что совместная работа даст ощутимые результаты уже на первых этапах внедрения», – сказал директор компании «Философт» Иван Власов.