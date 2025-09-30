Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Философт» внедряет ERP-систему для улан-удэнского застройщика «СмитИнвест»

Компания «Философт» приступила к внедрению ERP-системы для «СмитИнвест» — представителя рынка жилой недвижимости Республики Бурятия. Об этом CNews сообщил представитель «Философта».

В данный момент проект находится на этапе функциональной аналитики и моделирования: эксперты «Философт» совместно с заказчиком формируют целевую модель процессов и уточняют требования к системе.

Знакомство девелопера с решением «Философт» состоялось еще в 2023 г. После цикла встреч «СмитИнвест» решил развивать собственную разработку, однако почти двухлетний эксперимент не оправдал ожиданий, отмечают в «Философте». В 2025 г. компания вернулась к рассмотрению готовых решений и выбрала «Философт».

Решающим фактором стали отраслевая экспертиза и успешные кейсы: сегодня «Философт» работает в 22 регионах России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Опыт и подтвержденные результаты убедили партнера, что система управления строительными проектами от «Философт» — оптимальный выбор.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Внедрение ERP позволит «СмитИнвест» укрепить позиции в регионе, оптимизировать расходы и системно работать над снижением себестоимости проектов. Решение повысит прозрачность процессов, усилит управляемость и создаст основу для дальнейшего роста компании.

«Для нас этот проект особенно ценен: «СмитИнвест» — сильный игрок регионального рынка, который очень тщательно подходит к выбору партнеров. Уверены, что совместная работа даст ощутимые результаты уже на первых этапах внедрения», – сказал директор компании «Философт» Иван Власов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

Модульная архитектура и скорость: какой должна быть платформа для генерации документов

В России запущен проект морских пассажирских беспилотников с инвестициями 100 миллионов

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Производитель боевых БПЛА «Ланцет» создал лазерный комплекс для слежения за топливно-энергетической инфраструктурой

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще