«Философт» планирует защиту проекта третьего умного дома класса «А»

ИТ-компания «Философт» ведет работу над новым проектом, который планирует защищать для присвоения высшего класса умного дома. Им станет жилой комплекс «Рождественская 63», реализуемый девелопером ЛИГО в Южно-Сахалинске. Проект предусматривает комплексную цифровизацию и внедрение передовых технологий для повышения комфорта, безопасности и эффективности управления объектом. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт»

В рамках проекта будут реализованы следующие интеллектуальные системы:

– Безопасность и контроль доступа: многофакторная система СКУД – использование BLE-технологии, Face ID, QR-кодов и временных пропусков для бесшовного входа в здание; автоматический въезд – распознавание номерных знаков транспортных средств для обеспечения удобного и безопасного доступа на территорию; видеонаблюдение и аналитика – система видеонаблюдения с расширенными возможностями видеоаналитики, включая детектор поз, детектор пересечения линий, интерактивный поиск событий в архиве и обнаружение оставленных предметов; управление лифтами – контроль доступа в лифты с использованием BLE-технологии для обеспечения удобства и безопасности жителей.

– Управление инженерными системами: диспетчеризация приборов учета – автоматический сбор и анализ данных с приборов учета для оптимизации потребления ресурсов; умное освещение – управление фасадным освещением и освещением в лобби для создания комфортной атмосферы и экономии энергии; климат-контроль – управление микроклиматом в зоне лобби для поддержания оптимальной температуры; управление инженерными коммуникациями – автоматическое управление запорной арматурой на стояках ХВС и ГВС для оперативного реагирования на аварийные ситуации.

– Дополнительные сервисы: бронирование МОП – возможность онлайн-бронирования мест общего пользования через мобильное приложение.

Цифровизация
Цифровизация

В проекте предусмотрено полносервисное мобильное приложение, которое пройдет кастомизацию, а также CRM-система для УК для приема и распределения заявок.

«Мы рады сотрудничеству с девелопером “ЛИГО” и возможности реализовать в Южно-Сахалинске уже третий умный дом высочайшего класса. Этот проект демонстрирует наш подход к созданию комплексных цифровых решений, которые не только повышают комфорт жителей, но и оптимизируют управление объектом», — отметил директор компании «Философт» Иван Власов.

