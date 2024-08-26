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Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем ИСУЭ WAVIoT

ИT-разработчик приложения «Мажордом» и производитель приборов учета энергоресурсов WAVIoT стали партнерами. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

«Мажордом» – приложение, позволяющее управлять умным домом, в том числе, взаимодействовать с управляющей компанией: подавать показания счетчиков, отслеживать статистику потребления ресурсов и производить своевременную оплату коммунальных услуг.

Для того, чтобы этот функционал был доступен и работал корректно в любом из ЖК, между «Мажордомом» и производителем приборов учета, установленных в доме, должно быть подписано соглашение о партнерстве. Так, на большинстве объектов «Мажордом» интегрировался с компанией WAVIoT, производящей полную линейку устройств интеллектуального учета энергоресурсов (счетчики электрической энергии, воды, газа, тепла) и коммуникационное оборудование для сбора, хранения и передачи данных Компания WAVIoT является разработчиком инновационной технологии беспроводной передачи данных NB-Fi (ГОСТ 70036-2022) и сеть NB-Fi обеспечивает высокую надежность и безопасность передачи данных.

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Тип интеграции «Мажордома» и WAVIoT – «cloud to cloud» – обмен данными между серверами. При установке и настройке приборы учета производителя WAVIoT отображаются в приложении для управления умным домом «Мажордом», где каждый житель может контролировать показания счетчиков и анализировать статистику потребления ресурсов.

«Благодаря этому сотрудничеству мы можем предлагать нашим клиентам современные решения для автоматизации их домов и квартир, включая установку систем учета потребления воды, газа и электроэнергии. Это поможет им экономить ресурсы и снижать затраты на коммунальные услуги. Я уверен, что это партнерство будет взаимовыгодным и принесет значительные результаты как для нашей компании, так и для партнеров», – сказал генеральный директор «Философт» Иван Власов.

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