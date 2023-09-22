Девелопер «Фабрика атмосферы» усилит управление ресурсами с помощью ERP-системы «Философт»

Девелоперская компания «Фабрика атмосферы» приобрела ERP-систему, разработанную «Философт».

«Наша компания нацелилась на масштабирование, поэтому важно сделать все процессы максимально прозрачными, контролируемыми и управляемыми. «Философт» предоставляет рынку уникальную ERP-систему, разработанную специально для строительного бизнеса. Уверены, что внедрение данного IT-продукта позволит оцифровать весь девелоперский цикл для эффективного управления компанией», – сказала Светалана Калошина, генеральный директор компании «Фабрика атмосферы».

Отличительной особенностью этой сделки от других является то, что она предусматривает не только приобретение ERP-системы, но и полное внедрение ее функциональности, что будет выполнено «Философт» в рамках этого сотрудничества. Этот шаг позволит «Фабрике атмосферы» оптимизировать управление ресурсами и автоматизировать бизнес-процессы компании.

«Мы благодарим АО СЗ «Фабрика атмосферы» за доверие. Наша ERP-система позволит контролировать все бизнес-процессы девелопера. Мы уверены, что это долгосрочное вложение в будущее компании, которое приведет ее к достижению намеченных результатов», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

Событие произошло вскоре после сделки со строительной компанией «Ленрусстрой», которая также приобрела ERP-систему от «Философт».