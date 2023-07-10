В приложение «Мажордом» добавлена функция создания «умных» виджетов

Из бета-тестирования вышли виджеты для iOS и Андроид: на главный экран теперь можно вывести камеры наблюдений и домофонную систему жилого комплекса.

В течение девяти месяцев команда разработчиков «Философт» проводила бета-тестирование на 3000 пользователей приложения. В июне 2023 гю компания представила доработанную версию приложения для умного дома «Мажордом». У пользователей теперь есть возможность выводить на главный экран виджет мобильного приложения. В него можно добавить до трех камер, на которых будет видно, что происходит в настоящий момент на территории жилого комплекса, и домофон. Создание виджета на главном экране доступно для операционных систем iOS и Android.

«Наша главная задача – предоставить пользователю максимально удобный сервис. Виджет приложения «Мажордом» позволит жителям сэкономить время на загрузку приложения. Пользователи сразу смогут увидеть по камерам своего ребенка, играющего на площадке, или оперативно открыть дверь гостям», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

В приложение «Мажордом» добавлена функция создания «умных» виджетов

«Мажордом» на данный момент обслуживает более 80 многоквартирных домов в шести российских регионах, на сегодня продуктом пользуются более 16 тыс. человек.

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«Философт» - российская ИТ-компания, создающая технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.