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«Философт» и ГК «Атмосфера» объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-компания «Философт» и группа компаний «Атмосфера» объявили о начале стратегического партнерства, направленного на внедрение и использование программного продукта «Мажордом» в рамках всех введенных в эксплуатацию и строящихся объектов застройщика в городе Кемерово.

Соглашение было подписано 15 августа. Генеральные директора компаний Иван Власов и Сергей Клепиков поставили свои подписи в меморандуме.

«Мажордом» представляет собой решение в области управления умными домами, предлагая пользователям широкий спектр функций для повышения комфорта и безопасности. В рамках данного партнерства «Философт» гарантирует предоставление полного функционала цифрового дворецкого в ЖК «Парковый» и других проектах ГК «Атмосфера», что позволит значительно улучшить качество жизни клиентов застройщика.

«Мажордом» позволит жильцам вести в приложении прямые коммуникации с управляющей компанией и аварийно-диспетчерской службой, контролировать ход строительства сразу после покупки квартиры, пользоваться соседскими чатами, управлять освещением, замками, розетками, шторами и отоплением в квартире, бронировать места общего пользования, осуществлять бесключевой доступ с помощью Face ID, контролировать расход электроэнергии и водоснабжения, оплачивать счета и многое другое.

«Мы уверены, что наше сотрудничество с ГК «Атмосфера» станет важным шагом к созданию еще более современных и комфортных условий для жизни в проектах нашего партнера в Кемерово, — отметил Иван Власов, генеральный директор компании «Философт», – «Мажордом» даст жителям возможность наслаждаться высоким уровнем сервиса и эффективно управлять своим пространством».

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Группа компаний «Атмосфера» также выражает уверенность в успешности данного партнерства.

«Мы стремимся предложить нашим клиентам только лучшие решения, которые сделают их жизнь комфортной и безопасной. Партнерство с «Философт» позволит нам реализовать самые смелые идеи», — сказал генеральный директор ГК «Атмосфера», Сергей Клепиков.

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