«Ленрусстрой» интегрирует ERP-cистему «Философт» в процессы управления строительной корпорацией

Петербургский застройщик «Ленрусстрой» приступил к интеграции ERP-cистемы «Философт» в процессы управления девелоперским бизнесом. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Система позволяет автоматизировать процессы планирования и контроля исполнения сроков по реализации проекта, анализировать состояние всех процессов компании в режиме онлайн, интегрировать сроки исполнения проектов с экономическими показателями и повышать исполнительскую дисциплину. Разработчиком продукта является компания «Философт», создающая технологические решения для отечественного девелопмента. Особенность ERP «Философт» заключается в том, что она представляет собой единую экосистему: все подсистемы работают в одном информационном поле. Интерфейс программы простой и понятный каждому. Система также хранит в себе информацию о всех выполненных ранее проектах, что позволяет анализировать затраты в разрезе декомпозированных статей в унифицированном формате, а значит, сделать проект более эффективным.

«Мы рассматривали различные ERP-cистемы, представленные на рынке, но долгое время не могли найти ту, которая отвечает потребностям девелоперского бизнеса. Нам было важно, чтобы разработчики понимали, как выстраивается процесс управления девелоперскими проектами, какие у нас задачи и «боли». ERP-система «Философт» была создана внутри крупного федерального застройщика, поэтому коллеги учли все необходимые нам бизнес-процессы. Мы рады, что на рынке появилась самостоятельная цифровая лаборатория, создающая ИТ-продукты специально для застройщиков. Желаем коллегам успешного развития! А мы намерены продолжить сотрудничество и по другим продуктам», – сказал Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации «Ленрусстрой».

«Философт» проводила системные исследования девелоперских организаций для того, чтобы лучше понять потребности и запросы застройщиков, учесть все недостатки существующих ERP-систем при создании нового продукта.

«Нам неинтересно просто дублировать продукты, которые уже и так представлены на рынке. Наша ERP-система разрабатывалась специально для строительной отрасли при участии федерального застройщика. Мы инвестировали в изучение существующих ERP-cистем и их недостатков, собирали обратную связь с разных девелоперов и постоянно дорабатывали продукт. Сейчас мы готовы предложить ERP «Философт» рынку, потому что уверены, что застройщик не найдет подобного решения у других разработчиков. При этом, команда «Философт» продолжает непрерывно совершенствовать продукт. Наша задача – создавать инновационные решения для отрасли и отвечать запросам клиентов» – отметил Иван Власов, директор «Философт».

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«Философт» – российская ИТ-компания, создающая технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИТ-продуктов – от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.