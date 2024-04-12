Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом»

Приложение «Мажордом» ИТ-компании «Философт» теперь поддерживает устройства умного дома экосистемы Sber, которые работают по протоколу Zigbee.

Клиентам, использующим приложение «Мажордом», доступна полностью новая Zigbee-линейка: сценарная кнопка, датчики движения, открытия, температуры и влажности. Устройства подключаются к умному хабу «Мажордом» через Zigbee – это энергоэффективный протокол, на котором датчики работают годами без замены батарейки. Хаб, встроенный в центральный контроллер, управляется отечественным программным обеспечением и совместим с Zigbee-устройствами других брендов. Управление устройствами и сценариями доступно как в приложении «Мажордом», так и через приложение Sber «Салют».

Функции будут работать у тех клиентов, у которых внутри квартиры установлен центральный контроллер умного дома и модуль Zigbee. Также функции будут доступны для новых клиентов, которые будут покупать приложение «Мажордом» с функцией умной квартиры.

«Мы открыты к сотрудничеству с другими игроками рынка умного дома, если оно направлено на усиление друг друга технологиями и позволяет предоставить самый совершенный сервис пользователям мобильного приложения «Мажордом»», — сказал Иван Власов, директор ИТ-компании «Философт».