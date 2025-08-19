Разделы

В приложении «Мажордом» произведена интеграция с системой «Твои платежи»

Завершена интеграция платежной системы «Твои платежи» в приложение «Мажордом» компании «Философт». Это решение позволяет жителям и управляющим компаниям совершать платежи с минимальной комиссией (менее 1%) как за коммунальные услуги, так и при покупках в маркетплейсе приложения.

Ключевым преимуществом интеграции стала реализация функции сплитирования (разделения) платежей. Теперь пользователи могут единовременно оплачивать заказы у нескольких продавцов маркетплейса – система автоматически распределит средства между получателями в рамках одной транзакции. Это избавляет от необходимости совершать несколько отдельных платежей при комплексных покупках.

Внедрение системы «Твои платежи» в «Мажордом» повышает прозрачность расчетов и упрощает финансовые операции для всех участников системы – жителей, управляющих компаний и коммерческих поставщиков услуг.

«Мы продолжаем развивать систему управления многоквартирным домом «Мажордом», делая взаимодействие пользователей с жилым пространством максимально удобным. Интеграция с «Твои платежи» – важный шаг для упрощения процессов оплаты через приложение», – отметил СЕО «Философт» Иван Власов.

Обновленный функционал уже доступен пользователям мобильного приложения «Мажордом».

