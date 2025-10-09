Учебный портал «Философт» включен в реестр российского программного обеспечения

В августе 2025 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально включило учебный портал «Философт» в Единый реестр российского программного обеспечения (реестровая запись №29493 от 29.08.2025). Это решение подтверждает, что продукт полностью разработан в России и соответствует требованиям качества, безопасности и технологической независимости. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Представители Минцифры провели всестороннюю проверку: изучили официальный сайт и архитектуру системы, протестировали демо-доступ, а также оценили состав и квалификацию команды разработчиков. По итогам экспертизы Учебный портал подтвердил полное соответствие требованиям, предъявляемым к российскому программному обеспечению.

Регистрация учебного портала в Едином реестре российского ПО открыла как для самого «Философта», так и для его клиентов целый ряд финансовых и репутационных стратегических преимуществ.

Это усиливает устойчивость компании-разработчика и влияет на стоимость продукта для конечных клиентов — она остается конкурентной и более предсказуемой.

Помимо прочего, статус отечественного ПО дает доступ к грантовым и финансовым программам поддержки Минцифры, что позволяет направлять дополнительные ресурсы на развитие продукта, совершенствование функционала и повышение уровня безопасности.

Для клиентов регистрация ПО в реестре гарантирует, что система соответствует государственным требованиям по защите данных, прошла экспертизу и имеет долгосрочные перспективы сопровождения и обновления.

«Для нас это не просто формальное признание, а подтверждение того, что наш продукт соответствует высоким стандартам российского IT-рынка. Учебный портал — это система, которая помогает компаниям системно управлять обучением и развитием сотрудников. Теперь он официально признан отечественным продуктом», — сказал директор «Философт» Иван Власов.