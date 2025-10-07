Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Философт» проведет редизайн приложения «Мажордом»

Компания «Философт» анонсировала редизайн мобильного приложения для управления многоквартирными домами «Мажордом». Изменения затронут не только визуальную составляющую, но и архитектуру навигации, что сделает взаимодействие с сервисом более интуитивным и удобным для пользователей.

Основной задачей редизайна станет адаптация приложения к растущему функционалу. Прежняя структура, сохранявшаяся с момента запуска, уже не справляется с увеличивающимся количеством разделов и услуг. Новая логика навигации четко разделит управление домом и квартирой, доступ к сервисам и коммуникацию с управляющей компанией, помогая пользователям комфортно и логично выбирать нужные опции.

Визуальная часть приложения также будет полностью переработана. Прежний интерфейс уступит место современному дизайну, соответствующему актуальным трендам и ожиданиям пользователей. В разработке находится единая дизайн-система, включающая обновленную цветовую палитру и улучшенные UI-решения.

Процесс редизайна длительный и сложный. Для эффективной работы компанией была собрана фокус-группа, в которую вошли пользователи приложения, благодаря чему у разработчиков будет возможность создать максимально удобный интерфейс, адаптированный под потребности пользователя.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

«Как и любой цифровой продукт, наше приложение должно развиваться вместе с потребностями пользователей и рынка, – отметил директор «Философт» Иван Власов. – Мы провели детальный анализ метрик и поняли, что пришло время кардинально менять не только внешний вид, но и логику взаимодействия».

Ожидается, что обновленный интерфейс и переработанная навигация повысят вовлеченность пользователей и упростят доступ ко всем функциям приложения – от управления системой умного дома до взаимодействия с управляющей компанией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Признание Microsoft: В Windows 11 есть функции, замедляющие работу системы

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

CNews — 25 лет лидерства

Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры»

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще