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Группа компаний «Стройкор» внедряет ERP-систему от «Философт»

«Стройкор» приобрели ERP-систему от «Философт» и сейчас находятся на этапе внедрения. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

ГК «Стройкор» занимается реализацией широкого спектра услуг в строительном бизнесе: от комплексного планирования и подготовки технической документации до строительства под ключ и сдачи объекта в эксплуатацию. Команда ИT-компании «Философт» не первый год успешно разрабатывает инновационные системы для умного дома и является экспертом в цифровизации рынка недвижимости.

ERP-cистема от «Философт» создана специально для девелоперского бизнеса. С ее помощью можно оцифровать весь цикл управления ресурсами и процессами: бюджетирование, закупки, казначейство и строительство. Кроме того, можно автоматически рассчитывать заработную плату, использовать маршруты согласования и проводить приемку работ на объекте.

«Наша главная цель – автоматизация учета. Благодаря экосистеме «Философт» на базе мы сможем эффективно управлять проектами, предоставляя сквозные данные и решая множество задач», – сказали в пресс-службе «Стройкор».

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В решении от «Философт» все подсистемы работают в едином информационном поле. В ERP также предусмотрена интеграция с другими продуктами, такими как «стройконтроль», «тендерная площадка» и «Face ID». Программа хранит в себе информацию обо всех выполненных проектах, что позволяет проводить анализ и оптимизацию затрат.

«Выражаем благодарность ГК «Стройкор» за оказанное доверие и гарантируем качественное и оперативное внедрение продукта, а также быструю поддержку при необходимости. Уверены, что это взаимовыгодное сотрудничество станет эффективной инвестицией в будущее компании», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

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