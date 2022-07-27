ГК «Железно» создала первый в России умный многоквартирный дом высшего класса «A»

22 июля 2022 г. состоялись публичные слушания экспертной группы по вопросу присвоения высшего класса первому умному многоквартирному дому «Булычев» в городе Кирове от ГК «Железно». В группу вошли представители Минстроя и Минцифры России, застройщиков, ИТ-компаний и независимые эксперты. По итогам слушаний было принято решение присвоить класс «A» дому «Булычев», домовые системы которого полностью соответствуют требованиям методологии присвоения новостройкам классов умного дома.

Ранее в Реестр умных новостроек были включены 90 проектов МКД из разных регионов России с классами «С», «D» и «E». Дом «Булычев» стал первым в России умным новым многоквартирным домом класса «А».

«Присвоение класса “А” нашему» дому “Булычев” – важный этап в масштабах цифрового развития всей группы компаний. Быть первыми – это непросто, но стратегически важно. Мы стремимся опережать время и предоставлять современный и удобный сервис для наших жителей» – сказала Ольга Кирилловых, директор по продажам и маркетингу ГК «Железно».

В числе опций умного дома «Булычев» реализовано покомнатное управление отоплением, удаленное отключение розеток в один клик, система защиты от протечек воды, индивидуальный домофон, автоматическое снятие показаний приборов учета, мониторинг качества воздуха и многое другое. Сейчас весь функционал умной квартиры и умного дома проходит стадию тестирования для отлаженной работы без сбоев.

Управление умными системами в квартирах дома «Булычев» возможно через мобильное приложение «Мажордом».

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Все установленные в доме приборы учета производятся в России и используют для обмена данными протокол интернета вещей, сертифицированный для применения в стране. Данные с таких приборов автоматически передаются в собственную управляющую компанию «Азбука быта» через безопасный шлюз.

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ГК «Железно» — федеральный девелопер, который строит жилье с 2011 г. За 11 лет компания построила и ввела в эксплуатацию 422688,25 кв. м. жилой недвижимости в трех городах России.