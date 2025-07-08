Управляющие компании получат бесплатный доступ к CRM «Мажордом»

Компания «Философт» добавила возможность использования системы управления многоквартирным домом «Мажордом» в демо-режиме. ИТ-компания реализовала возможность получения управляющими компаниями бесплатного демонстрационного доступа к CRM-системе приложения «Мажордом». Теперь представители УК могут самостоятельно зарегистрироваться в системе и в течение 30 дней бесплатно использовать полный функционал платформы. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Бесплатный доступ позволяет протестировать возможности «Мажордом» в течение месяца: от CRM-системы до просмотра камер видеонаблюдения. После окончания демо-периода УК сможет оформить платное подключение.

Уже за время бесплатного тестового периода УК смогут оптимизировать и улучшить процессы постановки задач сотрудникам и контроль их выполнения, а также оценить автоматизацию рабочих процессов. В тестовом периоде доступны одни из самых интересных функций для УК: маркетплейс, система бронирования и бонусная система. С более подробным наполнением системы можно ознакомиться на сайте разработчика.

Управляющие компании могут не использовать весь функционал системы в демо-доступе, а выбрать только те модули, которые представляют интерес.